Vacanze olistiche nel Cilento con il Maestro Pino Gallucci! Credits Foto • mercoledì 9 giugno 2021 di Tonino Luppino | Blog E' stata una "3 giorni" indimenticabile per le quasi cento persone, provenienti da tutta la Campania e la Puglia, che hanno partecipato all'Evento, organizzato dall'Associazione "Operatori del Benessere", svoltosi nello splendido "Parco Pisacane" di Sapri, con sedute di yoga, massaggi coordinati dalla docente di Ayurveda Michela De Risi, e giochi evolutivi, diretti dal Naturopata ed operatore olistico Pino Gallucci. I partecipanti, hanno degustato un menu' rigorosamente vegetariano, amorevolmente preparato da Ladislao Tigani. Il gruppo, nel corso della "3 giorni", ha avuto la possibilità di ammirare le straordinarie bellezze paesaggistiche di Sapri e lo splendore della cascata "I capelli di Venere" di Casaletto Spartano. Ricordo al Maestro, al termine di un incontro, la sua espressione " stelle danzanti". "Sono sempre metafore colorate- dice- modi per rendere la parola più luminosa e vibrante". Poi, parla dei giochi evolutivi. "Alcuni di essi- osserva- li abbiamo fatti spontaneamente da piccoli e li abbiamo dimenticati! Oggi, da adulti, sono rivisitati e corretti, in chiave più o meno psicologica". "Nel gioco- continua- tutti partecipano ed ognuno dà il suo piccolo contributo all'evoluzione del gioco stesso e, alla fine del gioco, ciascuno se ne torna a casa con un elaborato emotivo e personale". Ci salutiamo con una riflessione sull'energia e la vibrazione che vengono dal cosmo. "A proposito della frequenza cosmica- afferma sorridendo- quel suono "OM" venuto fuori, cioè il suono primordiale all'origine dell'Universo , il suono sacro della meditazione orientale, il più sacro mantra induista, nessuno poteva immaginare che "pecorai indiani", migliaia di anni or sono, intorno al ventesimo secolo avanti Cristo, lo potessero sentire"! © RIPRODUZIONE RISERVATA BLOG di Tonino Luppino - La pagina corrente è autogestita