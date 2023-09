G20, 22 giugno, Riunione Ministeriale Istruzione con Patrizio Bianchi

Contro il G20 a Catania, ai Benedettini s'infervora la protesta del Mua e di Potere al Popolo. Proseguono intense le azioni di contrasto al G20 che il 22-23 giugno si svolgerà in Sicilia. La riunione avrà per tema l’ Istruzione e il Lavoro. I militanti del MUA- Movimento Universitario Autorganizzato e di Potere al Popolo fanno sentire energicamente la propria voce. Si tratta di un vero blitz che ha riguardato tutta la struttura universitaria. “Verso la manifestazione NOG20 del 22 giugno". Hanno costruito nel tempo un tipo di istruzione che si presta ad un “non-luogo”, uno spazio di transizione anonimo, dove la pratica democratica, il dialogo, lo studio slegato da qualsiasi logica di profitto o mercato, hanno trovato sempre meno spazio. Qualsiasi cosa ormai è quantificata, trasformata in credito o debito, in profitto o fallimento. Ci abituano sin dalla scuola alla precarietà, a competere, ad accumulare, a slegarci gli uni con gli altri, a funzionalizzare il nostro sapere al profitto. E così il mondo del lavoro ci accoglie: con le sue pratiche di sfruttamento, con i lavori poco retribuiti, con la lotta tra poveri per accaparrarsi un diritto. Ci hanno resi precari antropologicamente, nel profondo delle cose, della nostra stessa Vita. Per questo sarà importante scendere in piazza il 22 giugno, in occasione del G20 che si terrà proprio in questo Monastero: per urlare un’altra idea di mondo, per mostrargli i nostri volti!”. Ecco, questa l'aria che si respira alla vigilia dell'incontro. Questo il clima propedeutico alla manifestazione del G20, il 22 giugno a Catania, le agitazione che antecedono la Riunione Ministeriale Istruzione con il Ministro Patrizio Bianchi. Il contesto è quello del Monastero benedettino di san Nicolò l'Arena di Catania, oggi sede del DiSUM dell’Università degli Studi della città, luogo unico che racconta le vicende umane e storiche dell'urbe etnea, dall’antichità fino ai giorni nostri. Un palinsesto aperto a tutti, ogni giorno.

Impatto dell’emergenza sanitaria sui sistemi d’istruzione, futuro della scuola, esperienze maturate nei mesi della pandemia, percorsi più agevoli di transizione dalla scuola al mondo del lavoro, questi i temi che saranno attenzionati il prossimo 22 giugno. con il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi che presiederà i lavori. L'incontro avrà una collocazione straordinaria, ove si distingue il prestigioso complesso ecclesiastico del centro storico di Catania, situato in piazza Dante, costituito da un importante edificio monastico benedettino e da una monumentale chiesa settecentesca. Durante la Sessione Ministeriale Istruzione, che si terrà a partire dalle 10.30 al Monastero dei Benedettini, i Ministri dell’Istruzione del G20 avranno l’opportunità di condividere interventi e strategie messi in campo durante l’emergenza pandemica, per favorire una maggiore resilienza dei sistemi di Istruzione, garantendo a ogni studentessa e a ogni studente un’educazione di qualità, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Nel pomeriggio poi i Ministri dell’Istruzione e del Lavoro si riuniranno in sessione congiunta per affrontare il tema della transizione dall’istruzione al lavoro, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e ai gruppi vulnerabili. Seguirà una conferenza stampa nell’Auditorium dei Benedettini.