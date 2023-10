Oggi al via la nuova edizione degli Esami di Stato

Al via oggi la nuova edizione 2021 degli Esami di Stato, la vecchia maturità, per il 96,2% degli studenti ammessi, della scuola secondaria di secondo grado. Si parte col trillo della campanella delle 8,30. Iniziano i primi colloqui. In Campania sono stati ammessi il 97,60%, non ammessi il 2,40% degli alunni. Complessivamente più di mezzo milione di studenti sosterrà l'Esame in tutta Italia. Il saluto di Patrizio Bianchi, il Ministro dell'Istruzione, non poteva certo mancare. A mezzo video ha voluto salutare i giovani che da stamattina sono chiamati a sostenere l'attesa e importante prova. “Anche in quest’anno così difficile siamo arrivati al momento dell’Esame, ha sottolineato Bianchi, in un video saluto alle maturande e ai maturandi sui suoi canali social.

È un momento importante, perché rappresenta un passaggio. È il momento dell’Esame! Dovrete nel contempo anche fare un esame a voi stessi, per capire cosa avete imparato, cosa avete fatto, ma anche come vi siete trasformati, come siete cambiati in questi cinque anni”. Torna anche quest'anno la figura esterna del Presidente. Le Commissioni si formano di sei docenti interni. Sono state costituite ben 13.353 Commissioni in tutta Italia per un totale di 26.555 classi coinvolte. Il Presidente della Commissione è chiamato come garante di correttezza in tutte le operazioni d’esame e del rispetto della relativa normativa vigente; promuove un clima di serenità all’interno della commissione e nel corso dei colloqui; svolge quella funzione di terzietà necessaria a garantire l’oggettività della valutazione degli studenti. Bianchi, rivolgendosi ai maturandi, ha voluto ribadire ulteriormente il suo pensiero di speranza e incoraggiamento: “Fatelo con tutta l’attenzione che richiede un momento di così grande rilievo nella vita. Ma fatelo anche con la gioia di andare in una nuova fase. Fatelo facendo un sorriso a tutti i vostri compagni, ai vostri insegnanti e pensando che comincia veramente una nuova pagina. Forza ragazze, forza ragazzi!”.

Anche l'Esame di quest'anno si presenta in forma light. Si è voluto tener conto dell’impatto dell’emergenza sanitaria sulla vita del Paese e su quella scolastica. Assume rilevanza il colloquio. Un argomentare che trova riferimento all'elaborato su una tematica assegnata a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di classe. I candidati hanno avuto un mese per produrlo con il supporto di un docente. Lo scritto è stato attribuito in considerazione del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi. Ci auguriamo sia veramente, per tutti, un prodotto originale. Esso è stato realizzato in forma multimediale, testuale o sottoforma di elaborato artistico o tecnico pratico. Il colloquio del candidato, dopo la trattazione strettamente inerente l'elaborato, seguirà la discussione di un testo già trattato nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, con l’analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Sarà dato, inoltre, spazio al racconto dell'esperienza nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Nella stessa sede, nel cerchio temporale di un'ora, si misureranno anche competenze e conoscenze in Educazione Civica. La Commissione assegnerà fino ad un massimo di 60 punti per il credito scolastico e 40 punti al colloquio. I più bravi e fortunati potranno ottenere la lode. La valutazione sarà attribuita in centesimi.

L'Esame di Stato richiama a obblighi di sicurezza. Già a fine maggio il Ministro Bianchi ha disposto la diffusione di uno specifico Protocollo. Tutti i soggetti coinvolti all'Esame dovranno rispettarlo. Tanto si richiede necessario ancora per evitare il contagio da Covid 19, malgrado la diffusa campagna di vaccinazione. E' stato impedito l'uso delle mascherine 'di comunità' e vengono sconsigliate anche le tipo FFP2 per un uso prolungato.

Le più opportune restano quelle di tipo chirurgico. Il Covd 19, malgrado i vaccini, ancora non è stato sconfitto. Anche nel nostro Cilento, in prossimità dell'inizio dell'Estate che già impazza, a Laurino è stato disposto, proprio oggi, uno screening di massa per scongiurare la diffusione della variante indiana. Da diverse settimane il comune del Cilento interno è classificato zona rossa per l'aumento esponenziale dei contagi. Sembra migliori intanto la situazione a Piaggine.