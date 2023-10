La "Simbologia Medioevale" al Castello Angioino di Agropoli Il 24 Giugno si terrà il secondo evento ideato dall'Associazione “Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea APS” Credits Foto • mercoledì 23 giugno 2021 Offerta del giorno!

Proseguono gli appuntamenti dell’ Associazione “ Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea APS”. Giovedì 24 Giugno, alle ore 18.00, presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli, si terrà il Convegno “Simbologia Medievale” , momento di sintesi dei precedenti incontri tenuti presso la Biblioteca Archivio della Fotografia Mediterranea a Torchiara, in cui si è discusso di Numeri, Architetture e Simbolismo. Questo appuntamento , organizzato in collaborazione con l’ Associazione Amici Casa della Carità di Milano, somma figure molto diverse tra loro a dimostrazione di come scienza e religione abbiano tratti in comune, dove i limiti e le distanze non sono nette, avventurandosi in una selva oscura di conoscenza che si proverà, in parte, a districare. L’evento, realizzato grazie al contributo della BCC Buccino Comuni Cilentani, nasce anche dal confronto con il Club Giovani Soci della BCC, da sempre sensibile ai temi della cultura e alla sua divulgazione. Sono previsti gli interventi del Prof. Arturo Tagliacozzo, Docente di Fisica delle basse temperature – Università Federico II Napoli, della Prof.ssa Silvana Vecchio – docente di Storia della Filosofia Medievale – Università di Ferrara, del Dott. Alfonso Sarno, Giornalista del Mattino. Modererà la Dott.ssa Barbara Maurano, giornalista. Un indirizzo di saluto ai convenuti verrà espresso da Anna Maria Torre, Artista – Presidente dell’Associazione Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea APS e da Maria Grazia Guida Presidente dell’Associazione Amici Casa della Carità di Milano, organizzatrici dell’evento. Gli onori di casa spetteranno al Dott. Adamo Coppola, Sindaco del Comune di Agropoli, al Dott. Aldo Olivieri Presidente della Pro Loco SviluppAgropoli. Saranno inoltre presenti il Dott. Lucio Alfieri Presidente della BCC Buccino Comuni Cilentani ed il Dott. Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio Paestum e Presidente dell’Unione dei Comuni Paestum – Alto Cilento. Patrocini e partner dei due eventi: Ministero della Cultura, Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, Comune di Agropoli, Pro Loco SviluppAgropoli, Testata giornalistica Dragut, BCC Buccino Comuni Cilentani, Forum dei Giovani Agropoli, Club Giovani Soci BCC Buccino Comuni Cilentani, Circolo del Cinema Ieri Oggi Domani, Associazione Culturale Francesco ed Evelina Vecchio, Associazione Amici della Biblioteca Ariostea. Per approfondimenti sui relatori e i loro interventi è possibile consultare la pagina Facebook: “Biblioteca Archivio della Fotografia Mediterranea.