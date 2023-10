A Paestum e Velia Notte dei Musei e aperture straordinarie serali Credits Foto • mercoledì 30 giugno 2021 Comunicato Stampa Al via la programmazione estiva del Parco Archeologico di Paestum e Velia che, anche quest’anno, apre i cancelli delle due aree archeologiche magno-greche oltre il consueto orario di apertura, dalle ore 20:00 alle ore 23:00. Si parte sabato 3 Luglio 2021 con la “Notte europea dei Musei” e si continua nei mesi estivi fino al 5 settembre 2021 con gli eventi “Paestum e Velia by Night”. Previste visite libere al Santuario meridionale di Paestum e alla città bassa di Velia e, su prenotazione, visite animate con ospiti d’eccezione. A Paestum torna Pulcinella che accompagnerà i visitatori in un tour tra i templi greci meglio conservati al mondo e spiegherà, con un linguaggio tipico della commedia dell’arte, la storia dell’antica città di Poseidonia-Paestum, questa volta con il naso all’insù, per scoprire le straordinarie storie del mito legate alle stelle. Nella splendida cornice di Velia, esclusivamente per la “Notte dei Musei”, i visitatori potranno ammirare, tra i resti delle antiche abitazioni veline, lo stesso cielo notturno che ha ispirato e accompagnato gli antichi filosofi di Elea-Velia: l’iniziativa “Le costellazioni di Elea. Osservazione delle stelle con telescopio”, unisce scienza e mitologia e tende a far immedesimare il visitatore nei panni di un antico abitante di Velia per poter comprendere il rapporto degli antichi con le costellazioni, oltre che a insegnare come si misura la distanza di una stella. Il tutto sarà arricchito dalla presenza dei telescopi del Centro Astronomico di Salerno “Neil Armstrong” messi a disposizione per tutti i partecipanti che potranno ammirare i protagonisti dello Zodiaco, ovvero lo Scorpione e il Sagittario, e le costellazioni del Cigno, dell'Aquila e della Lira, ma anche molto altro. Per le altre date del programma “Velia by night”, i visitatori verranno coinvolti in un viaggio affascinante, denso di emozioni che arricchirà le passeggiate al chiaro di luna con lanterne con l’iniziativa in programma “Velia al chiaro di luna. Musica & Parole nell’antichità”. Attori e musicisti interpreteranno brani del mondo classico accompagnando i visitatori in un tour unico, indietro nel tempo, rivivendo le antiche atmosfere della città magno greca, patria dei filosofi Parmenide e Zenone. Ecco il programma dettagliato: Area Archeologica di Paestum Sabato 3 luglio 2021 “Notte europea dei Musei”: Ingresso € 1 dalle ore 20:00 alle ore 23:00 (apertura biglietteria dalle ore 19:45 alle ore 22:15, emissione ultimo biglietto ore 22:15) “Paestum by Night” con Visita libera al Santuario meridionale di Paestum nelle seguenti date: Domenica 4 luglio; sabato 10 luglio; domenica 11 luglio; sabato 17 luglio; domenica 18 luglio; sabato 24 luglio; domenica 25 luglio; sabato 31 luglio; domenica 1°agosto; domenica 8 agosto; sabato 14 agosto; domenica 15 agosto; lunedì 16 agosto; sabato 21 agosto; domenica 22 agosto; sabato 28 agosto; domenica 29 agosto; sabato 4 settembre; domenica 5 settembre. Ingressi contingentati. Costo biglietto serale Paestum by night € 5,00. Nelle seguenti serate di aperture straordinarie si terrà l’iniziativa “Pulcinella racconta Paestum. Storie di miti e costellazioni”: 3 luglio – 4 luglio – 18 luglio – 25 luglio – 31 luglio – 1° agosto – 14 agosto – 15 agosto – 16 agosto – 22 agosto – 28 agosto – 5 settembre. Ore 20:30 e 21:30 Max 30 persone per gruppo. Prenotazione obbligatoria alla mail prenotazionipaestumevelia@gmail.com Area Archeologica di Velia Sabato 3 luglio 2021 “Notte europea dei Musei”: Ingresso € 1 dalle ore 20:00 alle ore 23:00 (apertura biglietteria dalle ore 19:45 alle ore 22:15, emissione ultimo biglietto ore 22:15) “Velia by Night” con Visita libera alla città bassa di Velia nelle seguenti date: Domenica 4 luglio; sabato 10 luglio; domenica 11 luglio; sabato 17 luglio; domenica 18 luglio; sabato 24 luglio; domenica 25 luglio; sabato 31 luglio; domenica 1° agosto; domenica 8 agosto; sabato 14 agosto; domenica 15 agosto; lunedì 16 agosto; sabato 21 agosto; domenica 22 agosto; sabato 28 agosto; domenica 29 agosto; sabato 4 settembre; domenica 5 settembre. Ingressi contingentati. Costo biglietto serale Velia by night € 5,00. Nelle seguenti serate di aperture straordinarie si terrà l’iniziativa “Velia al chiaro di luna. Musica&Parole nell’antichità”: 4 luglio – 17 luglio – 18 luglio – 24 luglio - 25 luglio – 31 luglio – 1° agosto – 14 agosto – 15 agosto – 16 agosto – 22 agosto – 28 agosto – 5 settembre. Ore 20:30 e 21:30 Max 30 persone per gruppo. Prenotazione obbligatoria alla mail prenotazionipaestumevelia@gmail.com Gli eventi culturali saranno organizzati nel rispetto della normativa anti Covid-19. La partecipazione agli eventi è inclusa nel biglietto serale Paestum by night e Velia by night, nella card Adotta un blocco e dell’abbonamento PAESTUM&VELIA.