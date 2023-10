Inaugurazione del nuovo Ecomuseo della Valle delle Orchidee e delle Antiche Coltivazioni di Sassano Credits Foto • martedì 13 luglio 2021 Inaugurazione del nuovo Ecomuseo della Valle delle Orchidee e delle Antiche Coltivazioni di Sassano. Venerdì , 16 luglio 2021, alle ore 11,00, il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni inaugura il nuovo Ecomuseo della Valle delle Orchidee e delle Antiche Coltivazioni, sito a Sassano in località Valle Piana. All’evento parteciperà l’Assessore all’Agricoltura della Giunta Regionale della Campania, on. Nicola Caputo. Ubicato in uno chalet immerso nella natura a due passi dalla Valle delle Orchidee, il Museo intende principalmente costituirsi come una emeroteca delle orchidee spontanee, della flora spontanea, del paesaggio e delle attività dell’uomo rurale, una germoteca delle specie vegetali spontanee e delle antiche cultivar di cereali, ortaggi e frutti dell’area parco, e un Herbarium di exiccata delle specie vegetali. (foto dal web)