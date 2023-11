Una giornata dedicata ai laboratori di Intrecciata della cipolla di Vatolla Credits Foto • mercoledì 21 luglio 2021 Comunicato Stampa Una giornata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, in compagnia di canti popolari, degustazioni e, soprattutto, delle attività di raccolta e dell’intrecciata di uno tra i più pregiati prodotti tipici tradizionali della Regione Campania: la cipolla di Vatolla. Tesoro della Dieta Mediterranea e della biodiversità del Cilento, la cipolla di Vatolla è un ecotipo unico al mondo che viene coltivato solo in questa zona della Campania grazie ai segreti della coltivazione che vengono tutelati e tramandati da un gruppo di donne amanti del territorio che hanno deciso di dar vita all’Associazione della Cipolla di Vatolla. Segreti che saranno svelati Domenica 25 luglio, a partire dalle ore 17:00, durante l’iniziativa che prende il nome di “INTRECCI - Vatolla al Cuore della Terra”, progetto programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec, Società Campana Beni Culturali che vivrà un secondo momento a settembre con la prima data del tour mondiale di “Incanto Mediterraneo”, un concerto speciale che vede protagonista Tony Esposito, percussionista, musicista, autore e appassionato sperimentatore tra i massimi esponenti dell’avanguardia storica del Neapolitan Power. Nella giornata di domenica i partecipanti potranno trascorrere momenti di profonda condivisione con il territorio che consentiranno di vivere in prima persona alcune delle fasi più importanti legate al ciclo di vita della cipolla di Vatolla. Dalla raccolta nei campi sino all’antica pratica manuale dell’intrecciata, attività finalizzata a creare dei suggestivi fasci di cipolle che, una volta pronti, saranno conservati all’ombra ed al vento così da mantenersi freschi per il consumo fino alla fine di settembre. Durante questi laboratori di lavoro, gli ospiti potranno anche assistere alla proiezione di “INTRECCI”, pellicola con la regia di Gabriella Rinaldi che narra di questo straordinario progetto di coltivazione, di cura e di recupero degli antichi semi di questa particolare varietà di cipolla dal colore rosa, dal gusto dolce e dalle caratteristiche organolettiche uniche al mondo. Una pellicola che ha come protagoniste le storie e il vissuto delle donne che hanno dato vita all’Associazione della Cipolla di Vatolla; un tenero racconto della passione e del lavoro che si nascondono dietro quest’immenso tesoro. Infine, i momenti di lavoro saranno accompagnati dal gruppo popolare di musica cilentana ZIRA che animerà i diversi momenti dell’Intrecciata. Di seguito il programma integrale della giornata di Domenica 25 luglio: h.17:00 Dal centro del borgo di Vatolla, trasferimenti con le navette in località Maranto h. 18:30 Raccolta della cipolla di Vatolla h. 19:00 Laboratorio di Intreccio h. 20:00 Presentazione del Video “INTRECCI” di Gabriella inaldi h. 20:30 Degustazioni di piatti tradizionali a cura dell’Associazione Cipolla di Vatolla È obbligatorio prenotarsi cliccando al seguente link, oppure inviando un’e-mail all’indirizzo cipolladivatolla@virgilio.it o telefonando al numero +39 346 617 8763 La partecipazione all’Intrecciata, ai laboratori ed alla proiezione del video INTRECCI è gratuita. Le degustazioni prevedono un contributo all’Associazione di € 5.