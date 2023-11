FNG Agropoli U19F, conclusa la prima giornata di gare Credits Foto • sabato 24 luglio 2021 Primo giorno di gare ad Agropoli per la Finale Nazionale Under 19 Femminile. Otto gare disputate tra PalaDiConcilio e PalaGreen e nessuna sorpresa rispetto alla vigilia. Nella mattinata di gare, le campionesse d’Italia Under 17 del Volleyrò Casal De’ Pazzi si impongono con un netto 3-0 sul Fenera Chieri (girone D). Stesso risultato anche per le teste di serie Imoco Volley (3-0 sul Volley Friends Roma nel girone A) e Green Warriors Sassuolo (3-0 sul Lemen Volley nel girone C). Più combattuto invece il match d’esordio dello Uyba Volley che ha la meglio solo al tie-break sul Vega Fusion Team. Sconfitto col medesimo risultato anche nella prima gara del pomeriggio dal Wekonor Catania: i siciliani si contenderanno l’accesso alle semifinali 1°-4° con Busto Arsizio nel primo appuntamento in programma nella mattinata di questo sabato. Gare da dentro o fuori saranno anche Imoco – Igor Novara, con le piemontesi che hanno emulato le venete battendo 3-0 Volley Friends Roma, e Volleyrò Casal de’ Pazzi – Il Bisonte Volley Art, con le toscane vittoriose sul Fenera Chieri 3-0. Strada apparentemente spianata invece per il Sassuolo nel girone C: la vittoria del Lemen Volley sull’Arzano per 3-1 consentirà ai romagnoli di qualifcarsi senza calcoli vincendo almeno 2 set. Il calendario della seconda giornata, i gironi, i risultati e i roster completi della manifestazione saranno costantemente aggiornati sul sito dedicato www.finalivolleycrai.it/finali-nazionali-volley-under-19-femminile-2021 mentre sui canali Facebook, Instagram e Youtube della Fipav Campania saranno costantemente condivisi contenuti e stories della tre giorni.