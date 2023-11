Consegnate le 5 Vele ai Sindaci della Costiera Cilentana Credits Foto • lunedì 26 luglio 2021 Comunicato Stampa Il giorno 25 luglio 2021 presso il Museo Vivo del Mare di Pioppi si è tenuta la Consegna delle 5 Vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Le 5 Vele sono il vessillo assegnato ai comuni costieri più meritevoli per qualità dei servizi turistici e ambientali. Sono stati premiati con le 5 Vele i sindaci e gli amministratori dei comprensori Cilento Antico (composto dai comuni di Pollica, Castellabate, San Mauro Cilento, Montecorice) e Costa del Mito (composto dai comuni di San Giovanni a Piro, Camerota, Centola e Pisciotta). I due comprensori Cilentani sono gli unici ad aver ricevuto il massimo riconoscimento in Campania. Erano presenti anche gli amministratori del comprensorio 3 Vele Costa di Poseidonia (composto dai comuni di Capaccio – Paestum e Agropoli). Durante l’evento è stata presentata anche la Guida “Il mare più bello” (Guida Blu). La Guida Blu giunta alla sua ventunesima edizione descrive le località balneari premiate e rappresenta un valido strumento per scoprire i territori. La guida, inoltre, da dei consigli per trascorrere una vacanza eco-sostenibile. Hanno consegnato le 5 Vele ai comuni ritenuti virtuosi Michele Buonomo Dirigente di Legambiente Nazionale ed Adriano Maria Guida Responsabile Turismo di Legambiente Campania.