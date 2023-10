Lucia e Zoe in lizza per il titolo di Miss Universe Italy 2021

Roma – Torna nella capitale il più importante concorso di bellezza del pianeta, per eleggere la rappresentante italiana che avrà il diritto di partecipare alla finale mondiale di Miss Universe 2021. Ventiquattro le finaliste in gara che si sfidano domenica 26 settembre 2021 presso la Fiera di Roma in occasione della tre giorni di ‘Io & Te – la Fiera delle Nozze, per ottenere l’ambito titolo di Miss Universe Italy 2021 .

“Una formula che si è dimostrata vincente – afferma il Patron Marco Ciriaci – quella di coinvolgere le ragazze in un Reality la settimana che precede l’elezione della candidata che andrà alla Finale mondiale; abbiamo creato un format TV per raccontare anche il dietro le quinte del concorso che sprona le ragazze a dare il massimo non solo nella serata finale”.

La Finalissima sarà condotta, per il secondo anno consecutivo, da Vladimir Luxuria e prevede la presenza di una giuria tecnica, presieduta dall’attore californiano Clayton Norcross ed di una giuria stampa.

“Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno – afferma Luxuria – sono davvero felice di essere stata confermata anche quest’anno per guidare queste splendide ragazze nel concorso dove verrà eletta Miss Universo Italia 2021; sarà scelta in base a tanti elementi: la professionalità, il merito, il portamento, l’espressività, la spigliatezza, l’impegno contro la violenza di genere ed ogni forma di discriminazione. Bellezza è vivere in un mondo in cui nessuna si senta esclusa, segregata, condannata, picchiata e addirittura uccisa per il solo fatto di essere donna. Il nostro palco è anche l’occasione per ricordare la terribile situazione delle donne, nostre sorelle seppur lontane, in Afghanistan”.

Nella giuria tecnica, presieduta da Clayton Norcross (il bel Thorne Forrester della soap opera Beautyful), sono presenti, tra gli altri: l’attrice Dora Romano, la conduttrice Fanny Cadeo, l’artista internazionale Camilla Ancilotto, la psicoterapeuta Maddalena Cialdella, il produttore televisivo Nando Moscariello, l’opinionista televisiva Roberta Beta, il produttore TV Andrea Martini e la ex tronista Valentina Autiero.

Fino al 25 settembre, le concorrenti sono coinvolte in un vero e proprio ritiro presso il moderno Hotel All Time di Roma. Qui, le ragazze si sfidano in prove di vario genere e si alternano nella registrazione di ‘confessionali’ per raccontarsi e farsi conoscere. Già dal loro ingresso in hotel le ragazze vengono seguite dall’occhio implacabile della troupe TV; backstage, interviste, prove di make-up e d’abito, tutto viene registrato, in totale sicurezza secondo i protocolli governativi, per essere proiettato nel corso della finale del 26 Settembre alle Fiere di Roma a cui si potrà accedere solo su invito e con presentazione di green pass o tampone.

Una volta eletta, la neo Miss Universe Italy 2021 sarà preparata per i successivi due mesi in attesa della partenza per Tel Aviv in Israele, dove rappresenterà l’Italia nella spettacolare Finale Mondiale di Miss Universe – giunta alla sua 70esima edizione – in diretta televisiva su Fox Life a metà dicembre. Alla vincitrice del titolo di Miss Universe Italy 2021 andrà la corona realizzata a mano da God Diamonds ispirata all’arte ed al genio di Leonardo Da Vinci.

Tra le 24 finaliste nazionali, direttamente dalla scuderia del Responsabile regionale Lino Miraldi la salernitana Lucia Pecoraro 18 anni e l’agropolese Zoe Licia Coccia 22 anni.

“Sto vivendo il mio sogno, rappresento la mia Campania nella competizione di bellezza più importante del Mondo Miss Universo – afferma Lucia Pecoraro - Voglio vincere questo titolo per portare la bellezza e la cultura italiana in giro per il Mondo. E’ dall’inizio dell’anno che mi sto preparando per arrivare fino in fondo .Sono una ragazza determinata che vuole volare in alto nel mondo della Moda. Tutta questa grinta che mi ritrovo la devo ringraziare a una persona che negli ultimi tempi mi ha aiutata nella mia crescita personale. Oggi mi guarda da lontano ma resta, in ogni caso, la persona a cui dedico i miei più importanti successi.”

“Lucia e Zoe sono due ragazze cresciute con me in questi anni – dichiara il responsabile regionale Lino Miraldi – adesso vederle in gara in TV tra le 24 modelle più belle d’Italia - per conquistare il titolo di bellezza più ambito - mi riempie di orgoglio ed è l’ennesima conferma che ripaga i miei venti anni di sacrifici in nome della bellezza.” Lino Miraldi