Soggiorni invernali nelle “case del maestro”

Pubblicato il bando di concorso Soggiorni invernali 2021-2022, della Gestione Magistrale, presso le Case del Maestro, rivolto agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio o in pensione e ai loro parenti entro il secondo grado.

Possono beneficiare dei soggiorni anche i vedovi, gli uniti civilmente e conviventi e gli orfani di iscritti e pensionati, minorenni alla data di scadenza del bando, insieme all’altro genitore o al tutore. I soggiorni invernali della Gestione Magistrale saranno possibili dal 27 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022. Bisogna soltanto scegliere dove trascorrere le prossime vacanze. Nella frazione di Lorica, la struttura si affaccia sul lago Arvo, in Calabria, dove si possono trovare dei bellissimi boschi di larici, meta privilegiata del turismo estivo e invernale, paradiso per chi ama gli sport sulla neve, ma anche la canoa, la pesca e l’escursionismo; a Roma, precisamente nel quartiere Flaminio, in un parco dotato di piante secolari e giardini fioriti, al cospetto della campagna romana e al centro delle più importanti arterie di comunicazione urbana del quadrante nord della città; a Fiuggi, composto da un centro Storico, di origini medievali, arroccato sulla collina e da un moderno centro termale, che si estende a valle, immerso nel verde, presso le due Fonti più rinomate, la Fonte Anticolana o Fonte Nuova e la Fonte di Bonifacio VIII, dove più della metà del territorio è costituito da boschi, grandi distese di castagni e querce, con tigli, aceri, abeti, pini e perfino sequoie; Fiuggi è il posto ideale per una vacanza, a meno di un ora da Roma e a pochi minuti da altri centri ricchi di arte e storia, e per gli amanti della natura si può raggiungere facilmente il lago di Canterno, diventato riserva naturale; altrimenti nella struttura di San Cristoforo al Lago, situata a 453 metri sul livello del mare, all’interno di una piccola frazione del comune di Pergine Valsugana, sulle rive settentrionali del Lago di Caldonazzo.

Ambiente stupendo, ove il lago dispone di spiagge erbose pubbliche, confinanti con un’area naturalistica protetta, caratterizzata da elementi botanici e faunistici di notevole interesse. La sua posizione strategica permette poi gite e spostamenti, alla scoperta delle splendide località trentine, sia nei periodi estivi che invernali. La felice collocazione permette di avere anche d’estate la possibilità di godere di una leggera e piacevole brezza. La struttura è circondata da un ampio parco con piante ad alto fusto. Di tutto e di più dal sud al nord, una varietà di scelte tra più “Case del Maestro”; scelta da effettuare in giornata ovviamente, con assoluta tempestività. Ecco ulteriori dati connessi alle distinte “Case del maestro”: la struttura di Lorica è ubicata nel comune di Pedace (CS), a 1390 m di altitudine, in uno dei luoghi più belli e più rappresentativi dell’Italia meridionale: l’Agro Silano. Dispone di 98 posti letto ed è circondata da un ampio parco costituito da piante d’alto fusto. La casa di soggiorno è dotata di uno spazioso parcheggio davanti all’ingresso principale, un campo di calcetto e un campo da tennis, inoltre, bar, salotti, sala Tv e sala da pranzo. Tutte le camere dispongono di frigo bar, televisione e telefono. A Lorica si susseguono manifestazioni di vario genere, per cui è possibile assistere a sfilate folcloristiche, in costumi tradizionali e sagre, che si celebrano in onore della prelibata gastronomia silana. La casa di soggiorno della capitale è composta di un fabbricato di proprietà dell’Istituto, che dispone di 94 posti letto, con vista panoramica, ed è dotata di ampie sale per l’intrattenimento ed una piacevole sala da pranzo, che si apre su un patio esterno soleggiato.

Il complesso è accessibile ai portatori di disabilità, ed è organizzato per offrire un ambiente ospitale, sereno e di riposo, ove l’ospite ha l’opportunità di ritrovare il benessere psicofisico. La struttura di Fiuggi (FR) è collocata in una delle più antiche e importanti stazioni termali d’Europa, in un contesto naturale, ambientale e storico di rilievo e dispone di 146 posti letto. Le stanze si affacciano sul parco con alberi di alto fusto, dove è possibile rilassarsi all’ombra di un giardino ben attrezzato. L’INPS, dunque, anche quest’anno, ha pubblicato il bando di concorso Soggiorni invernali presso le Case del Maestro 2021-2022, per gli iscritti alla Gestione Magistrale ex Enam. I destinatari sono insegnanti e dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei direttori didattici a tempo indeterminato nelle scuole elementari e materne statali e loro familiari. In sostanza questi possono vantaggiosamente beneficiare dei soggiorni climatici presso le Case di soggiorno di proprietà dell’INPS, denominate “Casa del Maestro”.