Meteo, settimana a forte rischio maltempo: non si escludono pericoli alluvionali Credits Foto • martedì 5 ottobre 2021 I prossimi giorni saranno sotto il segno del maltempo su molte regioni. Dopo la prima perturbazione che ha provocato numerose esondazioni di fiumi e torrenti tra Liguria e Piemonte, nel corso della settimana si formerà un pericoloso vortice ciclonico. Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it informa che per tutta la settimana l'Italia sarà interessata da intense fasi di maltempo. Fino a mercoledì sarà soprattutto il Centro-Nord a essere colpito da precipitazioni a tratti abbondanti, soprattutto sui settori alpini, prealpini e appenninici. Da giovedì l'ingresso di venti freddi di Bora, Grecale e poi Tramontana innescherà la formazione di un ciclone mediterraneo che dal Nordest si sposterà verso Sud passando per il Mar Tirreno. Sotto nubifragi e rischio alluvionale si troveranno inizialmente il basso Veneto e l’Emilia Romagna, poi le regioni adriatiche centro-meridionali dall'Abruzzo alla Puglia e la Campania. Con l'arrivo dei venti settentrionali le temperature crolleranno bruscamente su tutte le regioni, anche di 10°C nei valori notturni che, quanto meno al Nord, andranno facilmente sotto gli 8 gradi. Infine, nel weekend giungerà un nuovo vortice con altro maltempo e venti forti. NEL DETTAGLIO Martedì 5. Al nord: piogge soprattutto su Alpi, Prealpi e alte pianure. Al centro: rovesci sulla Toscana settentrionale e sul Lazio centro-meridionale, locali su Abruzzo e Molise (al mattino). Al sud: maltempo diffuso in Campania, rovesci veloci in Sicilia, piovaschi e schiarite altrove. Mercoledì 6. Al nord: piogge diffuse su Lombardia orientale e Nordest, in serata peggiora forte tra Veneto ed Emilia. Al centro: molto instabile con precipitazioni possibili ovunque, non in Sardegna. Al sud: instabile su Sicilia, Calabria tirrenica, Campania e Puglia. Giovedì 7. Al nord: Bora intensa al Nordest con maltempo, soprattutto in Emilia Romagna. Al centro: nubifragi con Bora sulle regioni adriatiche, piogge sul Lazio e in Umbria. Al sud: fortemente instabile su molte regioni. Da venerdì maltempo al Sud e Adriatiche, anche nel weekend.