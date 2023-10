Filca: anche il Cilento era presente alla manifestazione antifascista Cgil, Cisl e Uil

Ieri In migliaia a Roma in piazza San Giovanni alla manifestazione antifascista Cgil,Cisl,Uil La Filca Cisl Campania presente alla manifestazione #Maipiufascismi: in Piazza San Giovanni c'erano con #Cgil,Cisl,Uil.

La Filca compatta ed in massa arrivata da tutta Italia e da tutta la Campania, presente anche una delegazione di lavoratori venuti dal Cilento. Per manifestare e ribadire il NO a ogni forma di violenza, e per rilanciare i valori democrazia, partecipazione, lavoro, sicurezza.

Il grido unanime e di sciogliere subito le organizzazioni neofasciste ". E' l'appello che viene lanciato dal leader della Cisl Luigi Sbarra gridandolo con forza dal palco della manifestazione Piazza pienissima stimate circa 200mila persone.