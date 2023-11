La XXIV Edizione di “Ecomondo” col Piano “RiGenerazione Scuola” Il Ministero dell’Istruzione sarà presente all’evento che si terrà a Rimini, dal 26 al 29 ottobre, con uno stand in cui gli Istituti tecnici presenteranno progetti e proposte innovative su diversi temi: dall’efficienza energetica degli edifici e delle città, alle nuove tecnologie nel campo agroalimentare, passando per le opportunità occupazionali nel campo della sostenibilità. Credits Foto • sabato 23 ottobre 2021 di Emilio La Greca Romano | Blog La scuola prenderà parte alla XXIV edizione di Ecomondo, una fiera internazionale, di significativo richiamo in tuta Europa. E’ modello di riferimento innovativo tecnologico industriale. Mette insieme diversi settori economici circolari dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. E’ di supporto, in sostanza, alle aziende nell’ascesa internazionale e favorisce lo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale innovativo e sostenibile. Presidia tutta la filiera dell’economia circolare, dall’ecodesign ed efficienza al recupero e valorizzazione di materia prima ed energia, ai trasporti, alle bonifiche e riqualificazione di aree contaminate (suolo, sottosuolo, falde acquifere, tale da rappresentare un rischio per la salute umana), favorendo il networking internazionale e la crescita delle aziende sui mercati di tutto il mondo. Il Ministero dell’Istruzione sarà presente all’evento che si terrà a Rimini, dal 26 al 29 ottobre, con uno stand in cui gli Istituti tecnici presenteranno progetti e proposte innovative su diversi temi: dall’efficienza energetica degli edifici e delle città alle nuove tecnologie nel campo agroalimentare passando per le opportunità occupazionali nel campo della sostenibilità. La Sottosegretaria Barbara Floridia, il 26 ottobre, in occasione dell’apertura dell’evento, sarà presente alla manifestazione dedicata all’innovazione tecnologica e industriale nel settore della transizione ecologica e ai nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. Successivamente, nella fascia oraria pomeridiana, interverrà a una sessione degli Stati Generali della Green Economy. Questo momento s’innesta nel contesto di RiGenerazione Scuola. Il Piano, riferiscono dal Ministero, per la transizione ecologica e culturale delle scuole, è pensato nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda 2030 dell’Onu. L’obiettivo fondamentale del Piano è orientato al supporto del processo educativo dei più giovani a un nuovo modo di abitare il mondo, ponendo maggiore attenzione alle tematiche dell’ambiente entro il quale l’uomo vive. Ecomondo quest’anno torna in presenza, ma con la dovuta ancora necessaria distanza, a seguito della edizione virtuale dello scorso anno per gli impedimenti costrittivi della pandemia. L’edizione di quest’anno è abbinata alle Key Energy. Ambedue le manifestazioni sono dedicate all’economia circolare e alle energie rinnovabili. Il futuro della green economy, la transizione ecologica, la sostenibilità ambientale, lo sviluppo della mobilità elettrica, sono temi d’interesse collettivo e argomentazioni caratterizzanti la Fiera di Rimini che vedrà l’Emilia Romagna riconfermato partner storico e una innumerevole serie di incontri su cogenti temi. Ecomondo, the green technology, cresce di anno in anno insieme alle aziende, forma strumenti e informazioni per lo sviluppo delle imprese, offre un ampio programma di conferenze, workshop e seminari volti a presentare evidenze e nuovi trend, nazionali ed internazionali, legati all’economia circolare nelle diverse filiere, dall’ edilizia al packaging, dall’elettronica all’automotive. E’ un laboratorio permanente di idee, soluzioni e opportunità. Presidia tutta la filiera dell’economia circolare. Si occupa di rifiuti e risorse, bioeconomia circolare, bonifica e rischio idrogeologico, di acqua, di efficienza energetica, energie rinnovabili, città sostenibile. Quella di Ecomondo è realtà e proposta da cogliere, come dato didattico integrativo, di supporto informativo e formativo. BLOG di Emilio La Greca Romano - La pagina corrente è autogestita