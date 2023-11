Ginnastica Ritmica, podi interregionali per Juvenilia, Poseidon e Arbostella Credits Foto • mercoledì 27 ottobre 2021 Comunicato Stampa Due fine settimana intensi e pieni di soddisfazioni per la ritmica campana impegnata nelle fasi interregionali Zona Tecnica 5 della Federazione Ginnastica d’Italia che comprende le regioni, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. A Catania dove era di scena il Campionato Individuale Gold Allieve, spiccano i successi di Federica Cascella della Partenope Napoli allenata da Daniela Della Bruna e Roberta Parisi nelle A1 e quello di Maia Lucilla Cammarota della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo nelle A2. Applausi anche per la compagna di club Viola Falcone, salita sul secondo gradino del podio nelle A3, e per Clara Di Giorgio dell’Arbostella 1989 Salerno di Rosaria Fiumara argento nelle A4. Terzo posto, infine, per Roberta Ercolano della Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaela Cammarota nelle A1, anche lei qualificata per la fase nazionale in programma al Palavesuvio di Napoli il prossimo fine settimana. Resta l’amarezza, invece, per Mia Milillo dell’Arbostella nelle A1 e per Vittoria Majone della La Verdiana Caserta di Barbara Zagarella e Barbara Liguori nelle A3 che, con il quarto posto in classifica generale, non accedono alla competizione nazionale napoletana. Proprio al Palavesuvio, invece, è andato in scena il Campionato Individuale Gold Zona Tecnica 5 riservato alle categorie junior e senior con l’ottima organizzazione di Evoluzione Danza Angri grazie al suo intero staff coordinato da Colomba Cavaliere e Tiziana Gallo. Qui a brillare sono state Antonia Giocondo, che si è imposta nelle J3 e Francesca Pia Pollio argento nelle J2, entrambe della Juvenilia Cava dè Tirreni. Il secondo posto di Rita Pastorino della Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi nelle J3 ed il terzo di Serena Labrocca dell’Arbostella 1989 Salerno nelle senior promuovono anche le due ginnaste salernitane alla fase nazionale in programma a Foligno il 6 e 7 novembre prossimi.