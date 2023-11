Emergenza cinghiali: sindaco chiede interventi immediati per la risoluzione del problema Lettera alle autorità locali e regionali: «Necessario un controllo selettivo che possa ridurre drasticamente il pericoloso fenomeno». Credits Foto • mercoledì 27 ottobre 2021 Comunicato Stampa «Questa mattina, insieme al comandante della Polizia Municipale Sergio Cauceglia, ho inviato una lettera alle autorità regionali e locali per segnalare la presenza di cinghiali nel centro abitato e chiedere interventi immediati per la risoluzione del problema». Ad annunciarlo il sindaco di Agropoli Adamo Coppola. Nelle ultime settimane, infatti, la presenza di ungulati nelle aree urbane è aumentata considerevolmente. Ciò determina non poca preoccupazione, considerata la potenziale pericolosità di questi animali. Di qui la scelta, d'accordo la Polizia Municipale, di rivolgersi al Criuv della Campania (Centro di riferimento regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria), al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, al dirigente dell'Ufficio Foresta e Caccia della Regione e al comando Carabinieri Forestali di Agropoli. «Il permanere ed il dilagare di siffatta condizione fenomenica - si legge nella missiva - costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità, atteso che la presenza su strada di animali selvatici in orario notturni potrebbe essere causa di sinistri stradali con conseguenti danni a cose o persone». Di qui la richiesta di un intervento finalizzato al «controllo selettivo che possa ridurre drasticamente il pericoloso fenomeno». «Purtroppo il problema cinghiali sta crescendo a dismisura non soltanto ad Agropoli ma anche nei centri limitrofi e in altre zone d’Italia - commenta il sindaco di Agropoli Adamo Coppola - il comune non ha competenze in merito, ma abbiamo chiesto alle autorità regionali e locali di fare tutto il possibile per contrastare un fenomeno che rischia di creare problemi e danni a cose e persone».