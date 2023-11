Ricostruire una scuola nuova dopo la pandemia A Napoli, “Tre giorni per la scuola” a Città della Scienza. Dal 10 al 12 novembre si svolgerà una importante manifestazione, giunta alla XX Edizione, on line e in presenza di webinar, conferenze, seminari, dibattiti e workshop in cui docenti, dirigenti scolastici, studenti, educatori, formatori ed esperti di tutto il paese si confronteranno sui grandi cambiamenti che la scuola sta affrontando in questo particolare momento storico. E’ occasione preziosa di scambio d’idee e di esperienze, metodi, strumenti e strategie; è il momento favorevole per progettare una didattica coerente con le sfide della innovazione, dell’inclusione e del mondo del lavoro. Credits Foto • domenica 7 novembre 2021 di Emilio La Greca Romano | Blog Il bollettino di oggi, 7 novembre 2021, dell’Unità di Crisi in Campania non è confortante. Sono 780 i nuovi positivi al Coronavirus nella nostra regione su 23.143 tamponi molecolari e test antigenici, ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 3,37%. Si registra un morto. Calano i ricoveri in ordinaria, aumentano in terapia intensiva. In questo clima minaccioso e preoccupante, a Napoli, dal 10 al 12 novembre a Città della Scienza si svolgerà la “Tre giorni per la Scuola”. E’ un grido di normalità, oltre ogni limite che il Covid impone. Si tratta di un appuntamento nazionale giunto alla XX edizione. E’ dedicato alla didattica e all’innovazione. Si pone riferimento peculiare per migliaia di docenti in tutta Italia. E’ occasione di confronto, di dialogo e scambio di buone pratiche sulla scuola. Verranno focalizzate tanto le necessità quanto le trasformazioni del mondo scuola. Il tema di quest’anno a cui viene dedicata la manifestazione è “Ricostruire una scuola nuova dopo la pandemia”. L’iniziativa si svolgerà in tre giorni on line e in presenza di webinar, conferenze, seminari, dibattiti e workshop in cui docenti, dirigenti scolastici, studenti, educatori, formatori ed esperti di tutto il paese si confronteranno sui grandi cambiamenti che la scuola sta affrontando in questo particolare momento storico. E’ occasione preziosa di scambio d’idee e di esperienze, metodi, strumenti e strategie; è il momento favorevole per progettare una didattica coerente con le sfide della innovazione, dell’inclusione e del mondo del lavoro. I“Tre giorni per la scuola”, col proposito di ricostruire una scuola nuova insieme si apre con l’evento del 10 Novembre 2021, presso la Città della Scienza. Questi gli eventi curati dall’USR per la Campania: LE NUOVE TECNOLOGIE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA USR Campania- Uff. III - SEMINARIO online su piattaforma TEAMS 12 novembre 2021 ore 11.30-13.00 Il ruolo dei sussidi didattici nel percorso di inclusione scolastica: opportunità, innovazione e sinergia territoriale . Innovazione, tecnologie e strategie per la didattica inclusiva a cura del CTS Tito Livio (NA) ESPERIENZE E BUONE PRATICHE INNOVATIVE NEI PERCORSI DI INCLUSIONE SCOLASTICA LA PAROLA ALLE SCUOLE -II CD DON PEPPE DIANA di Acerra (NA) PREMIO “Raccontami la disabilità” Metodologie innovative in ambienti di apprendimento inclusivi -LS MANZONI di CASERTA “La prospettiva didattica oltre il COVID” Cura e mediazione didattica nell’inclusione scolastica: la nuova frontiera tecnologica oltre il Covid ERASMUS PLUS: ESPERIENZE A CONFRONTO USR Campania- Uff. III - SEMINARIO online su piattaforma TEAMS 11 novembre 2021 ore 11.30-13.00 Presentazione dell’evoluzione del Programma Erasmus Plus nella pianificazione 2021- 2027 ed esperienze di progettazione e implementazione Erasmus Plus realizzate in due scuole dell a Campania: - IC Madre Claudia Russo-Solimena – Napoli - Istituto Polispecialistico San Paolo – Sorrento (Napoli). L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE PER IL DIALOGO INTERCULTURALE USR Campania- Uff. IV 11 novembre 2021 ORE 9.30 – 11.00 SALA AVERROÈ in presenza e in streaming Nonostante la forzata chiusura dovuta al periodo emergenziale per Covid – 19, l’USR per la Campania ha proseguito nell’azione di promozione e di sensibilizzazione all’apprendimento delle lingue straniere attraverso iniziative e progetti nazionali quali EsaBac, Trans’Alp, CertiLingua, Assistenti lingue straniere, metodologia CLIL nel I e nel II grado di istruzione, attività tutte realizzate anche grazie all’Accordo di partenariato siglato tra l’USR per la Campania e l’Académie di Nancy – Metz il 10 maggio 2019. BLOG di Emilio La Greca Romano - La pagina corrente è autogestita