Meteo: weekend con maltempo al Sud e Adriatiche, migliora altrove con sole Neve in pianura al Nord e forte maltempo anche sul resto d'Italia, poi nuova perturbazione da venerdì con altra neve e ciclone nel weekend Credits Foto • mercoledì 8 dicembre 2021 Una nuova perturbazione è in azione sull'Italia; alimentata da aria fredda e sospinta da venti forti meridionali, farà nevicare fino in pianura al Settentrione. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nelle prossime ore nevicate diffuse interesseranno le pianure di Piemonte e Lombardia con accumuli a fine evento fino a 10-15cm. Neve diffusa e copiosa su tutto l'arco alpino dove si potrebbero depositare 50-60 cm oltre i 1200 metri. Ma non ci sarà solo la neve a far notizia, ma anche la pioggia. Piogge battenti colpiranno le pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi anche Toscana, Lazio e Sardegna, solo sul finire della giornata la Campania. Nella giornata di giovedì la perturbazione si sposterà verso il Centro-Sud, soprattutto sul lato tirrenico e ancora con rovesci diffusi e qualche temporale. Al nord dopo l'ultima instabilità mattutina sul Triveneto, il tempo migliorerà decisamente, ma farà piuttosto freddo anche di giorno (2-3°C a Milano e Torino). Neppure il tempo di godere un po' di sole che da venerdì un nuovo fronte perturbato raggiungerà il Paese colpendo principalmente il Centro-Sud dove si abbatteranno piogge forti su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. La neve sugli Appennini scenderà fin sotto i 900 metri, risultando abbondante. Il tempo peggiorerà solo parzialmente al Nord, soprattutto su bassa Lombardia ed Emilia con nevicate a bassissima quota. Infine nel weekend un vortice ciclonico si posizionerà sul Centro Italia causando una forte ondata di maltempo sulle regioni centrali e meridionali, al Nord invece avanzerà l'alta pressione. NEL DETTAGLIO Mercoledì 8. Al nord: neve in pianura su Piemonte, Lombardia, possibile anche in Liguria sulle coste, piogge battenti altrove. Al centro: peggiora fortemente su Toscana, Lazio, Sardegna, Umbria. Al sud: entro sera maltempo in Campania. Giovedì 9. Al nord: piogge sul Triveneto con neve a bassa quota, asciutto altrove. Al centro: molto instabile su Toscana, Lazio, Sardegna, Umbria con neve a 7-800 metri. Al sud: maltempo su Campania, Calabria, Sicilia con rovesci e neve a 80-1200 metri. Venerdì 10. Al nord: peggiora nel pomeriggio su bassa Lombardia ed Emilia con neve in collina. Al centro: nuova fase di maltempo su gran parte delle regioni, neve a 800m. Al sud: intenso maltempo su tutte le regioni, piogge abbondanti in Sicilia. Weekend con maltempo al Sud e Adriatiche, migliora altrove con sole.