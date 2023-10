La segnalazione, sughera monumentale a Vibonati in pessime condizioni. Serve un rapido intervento Segnalazione di un lettore Credits Foto • lunedý 3 gennaio 2022 "La sughera ultracentenaria, allego scheda della regione Campania, che la classifica come monumentale, giÓ presente allo storico sbarco di Pisacane e dei 300, avvenuto nel 1857! Adesso si presenta, completamente seccata, e credo sia morta, probabile anche a causa dei lavori stradali inerenti, e che potrebbero avere compromesso radici o altro. Dalle foto di evince un altra sughera, ad essa vicina che per fortuna Ŕ ancora prospera. Allego anche foto in cui si evince che sicuramente era ancora viva e rigogliosa nel mese di agosto 2022! Dalle mie ulteriori foto si evincono le pessime condizioni, con le varie spaccature della corteccia e il cartello apposto dal comune, quasi illeggibile. Spero, che se ci sia un rapido intervento si possa essere un tempestivo recupero del monumentale albero, testimone storico di un episodio del nostro rinascimento, tanto decantato, con poesie e rievocazioni storiche, ma immobile e distratto davanti a un vivo monumento che testimoniava e spero riesca a testimoniare, visivamente e tangibilmente tale evento!" A.S.