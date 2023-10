MAMME E DONNE DEL VALLO DI DIANO E DEL CILENTO, una petizione per andare in DAD dopo le feste c.stampa Credits Foto • venerdì 7 gennaio 2022 Comunicato Stampa MAMME E DONNE DEL VALLO DI DIANO E DEL CILENTO, Attesa la contagiosità e rapidità evolutiva della variante Omicron; Considerata l'elevata percentuale di scolari e studenti non vaccinati alla riapertura delle scuole prevista per il prossimo 10 gennaio; Premesso che per l'esiguo numero di studenti vaccinati sono trascorsi più di quattro mesi dalla seconda dose e per alcuni si è addirittura fermi alla prima somministrazione; Constatata la non efficiente operatività dei centri vaccinali esistenti sui territori del Vallo di Diano e del Cilento allo stato attuale e la necessità di colmare le carenze organizzative per dar luogo ad una campagna vaccinale capillare degli scolari e degli studenti, al fine di garantire una ripresa delle attività scolastiche in sicurezza; CHIEDONO che le attività didattiche riprendano a distanza il prossimo 10 gennaio, per le scuole di ogni ordine e grado, al fine di tutelare la salute dei figli e sino al superamento della situazione allo stato dei fatti ingestibile nel loro interesse. 06/01/2022 MAMME E DONNE DEL VALLO DI DIANO E DEL CILENTO La petizione inoltrata a Presidente del Consiglio, Presidente della Regione Campania, Sindaci del Vallo di Diano e del Cilento - LINK alla petizione