Sud, Sessa (FI): in arrivo 290 milioni contro caro bollette La parlamentare azzurra: sì al credito d'imposta per investimenti Credits Foto • sabato 19 febbraio 2022 Comunicato Stampa ROMA – «In arrivo 290 milioni di euro di credito d'imposta per le imprese che investiranno in energia rinnovabile ed efficientamento energetico nelle regioni del Sud». Ad annunciarlo è la deputata di Forza Italia, Rossella Sessa. «Si tratta di un provvedimento, fortemente voluto dalla ministra Mara Carfagna, che s'inserisce nella più ampia politica del governo contro il caro bollette – spiega la parlamentare azzurra – in un momento di particolare delicatezza per il mondo produttivo non solo meridionale, ma nazionale». «Le agevolazioni – conclude la deputata di Forza Italia – saranno riconosciute a quelle aziende che decideranno di puntare i loro sforzi produttivi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e saranno valide fino al 31 dicembre 2023».