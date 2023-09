Incontro per il Distretto Diffuso del Commercio, destagionalizzare il turismo nel Cilento Credits Foto janeb13 • sabato 26 febbraio 2022 Comunicato Stampa Si è tenuto ieri nella Casa Comunale un incontro propedeutico per la costituzione del Distretto Diffuso del Commercio che vede coinvolto oltre al Comune di Castellabate, Capofila, quello di Montecorice, Pollica e San Mauro Cilento. Presenti insieme al Sindaco Marco Rizzo i Sindaci dei suddetti Comuni insieme al delegato Confcommercio Campania Provinciale e di Castellabate, Confesercenti Regionale e Provinciale e il Presidente dell’associazione Gruppo Commercianti di Castellabate. L’obiettivo è quello di poter fruire delle nuove opportunità offerte dalla regione Campania per promuovere le risorse del territorio. “Quello di ieri è stato un incontro importante in cui rappresentanti locali si sono confrontati su tematiche delicate come quelle della promozione turistica, dell’attività economica e commerciale e lo sviluppo territoriale. Fulcro di tali progetti è la destagionalizzazione di tutto il turismo. Realtà come la nostra, devono godere di una fulgida e attiva economia anche d’inverno. Pertanto è necessario programmare in modo puntuale l’attività turistica per tutto l’anno, affinché tutti gli attori coinvolti nel sistema turismo possano cooperare sinergicamente per una valorizzazione di tutto il territorio e, conseguentemente, di tutta l’attività economica”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.