Studenti e studentesse delle scuole campane impegnati ad analizzare i dati del CERN COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO INFN-UNISA-UNINA



Credits Foto • martedì 1 marzo 2022 Oltre 100 studentesse e studenti della Campania quest'anno partecipano alle Masterclass internazionali di fisica delle particelle, coordinate a livello nazionale dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e organizzate a Napoli e a Salerno dalle sezioni INFN in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Salerno. Grazie alle Masterclass internazionali, studentesse e studenti potranno fare esperienza diretta di come funzionano le ricerche del CERN. Saranno accompagnati da ricercatori e ricercatrici in un viaggio alla scoperta delle proprietà delle particelle ed esploreranno direttamente i segreti dell'acceleratore LHC (Large Hadron Collider) del CERN, analizzando i veri dati degli esperimenti. Già da febbraio gli studenti e le studentesse hanno potuto avvicinarsi alla fisica delle particelle grazie a cicli di seminari teorici online. Domani, 2 marzo, si parte con la prima Masterclass organizzata dalla sede di Salerno, nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche (PLS-Fisica). Mentre le date delle Masterclass di Napoli saranno 7 e 8 marzo. Quest’anno tutti gli appuntamenti campani saranno interamente da remoto a causa della pandemia di Covid-19. Le giornate di Masterclass prevedono attività divise tra seminari introduttivi ed esercitazioni al computer su uno degli esperimenti dell’acceleratore LHC di Ginevra, all’interno del tunnel di 27 km, a 100 metri sottoterra, dove le particelle si scontrano quasi alla velocità della luce. Le studentesse e gli studenti potranno scoprire il mondo delle particelle e tutte le loro caratteristiche, analizzando in prima persona i dati di LHC provenienti dagli esperimenti ATLAS e ALICE. Alla fine di ogni giornata, proprio come in una vera collaborazione di ricerca internazionale, ci sarà un collegamento in videoconferenza con il CERN e i giovani partecipanti alle Masterclass di tutto il mondo per discutere insieme i risultati emersi dalle esercitazioni. L’iniziativa, giunta alla 18° edizione, fa parte delle Masterclass internazionali organizzate da IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) e, in Italia, dall'INFN. Le Masterclass si svolgono contemporaneamente in 60 diversi paesi, coinvolgono oltre 200 tra i più prestigiosi enti di ricerca e università del mondo e più di 13.000 studenti delle scuole secondarie di II grado. Per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare quest'anno sono presenti le sezioni di Bari, Bologna, Cagliari, Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Milano Bicocca, Milano, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Sapienza Università di Roma, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Salerno, Torino, Trieste, Trento e Udine, e i Laboratori Nazionali di Frascati (LNF). Informazioni sulle Masterclass: - Masterclass italiane: http://masterclass.infn.it/ - Masterclass internazionali: http://physicsmasterclasses.org/neu/