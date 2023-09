RFI, linea Salerno - Reggio Calabria: domenica 6 marzo, circolazione sospesa per la rimozione di un ordigno bellico Credits Foto • venerdì 4 marzo 2022 Comunicato Stampa · dalle 09.30 alle 12.10 · fra le stazioni di Sapri e Praja · su ordinanza della Prefettura di Salerno Reggio Calabria, 4 marzo 2022 Domenica 6 marzo, su ordinanza della Prefettura di Salerno, dalle 09.30 alle 12.10 sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Sapri e Praja. Il provvedimento è necessario per consentire il disinnesco e la rimozione di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nel comune di Sapri. L’orario per il termine delle attività è legato all’effettivo completamento dell’intervento degli artificieri. Informazioni di dettaglio sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono consultabili sui siti web delle imprese ferroviarie.