Costruzione di una rete interregionale del patrimonio ambientale culturale ed enogastronomico tra Castellabate e altri comuni Credits Foto • venerdì 4 marzo 2022 Comunicato Stampa Con deliberazione di Giunta n.26/2022 si è approvato il Protocollo d’Intesa per la valorizzazione e promozione turistica attraverso la costruzione di una rete interregionale del patrimonio ambientale culturale ed enogastronomico tra il Comune di Castellabate, Positano, Procida, Mercogliano, Assisi, San Gimignano e Subiaco. Questa intesa tra la regione Campania, Lazio, Toscana e Umbria, mira alla formulazione di un programma unitario, ovvero un progetto coordinato per la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e turistico di paesaggi, beni, storia, cultura e tradizioni. Pertanto è volontà di tutti gli attori di questo Protocollo accrescere la cultura del turismo, attraverso azioni di riqualificazione ambientale e paesaggistica, miglioramento della qualità dei servizi offerti e sensibilizzazione della cittadinanza alle bellezze peculiari di ogni territorio. Grazie alla sinergia e cooperazione tra i comuni di questa rete interregionale sarà possibile valorizzare e promuovere a livello nazionale ed internazionale le bellezze di ogni territorio dal punto di vista religioso, storico, culturale, paesaggistico e naturalistico. “Questa Intesa interregionale permette di creare una vera e propria rete per la promozione dei territori coinvolti. La sinergia e la cooperazione tra gli attori suddetti consentirà al nostro sistema turistico di aspirare e di ambire, con una programmazione puntuale, alla destagionalizzazione del turismo. Nutro davvero grande fiducia in questo progetto che darà lustro non solo al nostro territorio, ma a tutti i Comuni di questa rete, grazie alla valorizzazione delle peculiarità di ognuno di essi”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.