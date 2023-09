Sapri, 70 Bikers Harley Davidson omaggiano la Spigolatrice! #harleydavidson #sapri #cilentocoast Credits Foto • venerdì 11 marzo 2022 di Tonino Luppino | Blog Sono venuti in 70, con le loro motociclette Harley Davidson per vedere l'ormai mitica Spigolatrice, che tanto ha fatto parlare di sé in tutto il mondo! Il Cilento Free Chapter (nel mondo ce ne sono una cinquantina, mentre in Campania sono 5!) ha invitato i vari gruppi a riunirsi ad Agropoli, per poi scendere, attraversando la splendida costiera cilentana, fino a Sapri, mèta del run, per ammirare le bellezze paesaggistiche della cittadina ed omaggiare, con foto di gruppo, la Spigolatrice del Maestro Emanuele Stifano! I bikers Harley, contano di tornare a Sapri! Ringrazio, per la collaborazione, l'amico Gianluca Nardozza! © RIPRODUZIONE RISERVATA BLOG di Tonino Luppino - La pagina corrente è autogestita