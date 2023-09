XXXI edizione della Coppa della Primavera, lo Slalom raccoglie 50 iscrizioni

Superate le 50 vetture iscritte alla XXXI edizione della Coppa della Primavera, lo Slalom organizzato dall’Automobile Club Salerno nella splendida cornice dei gironi di Furore. Sulla griglia di partenza anche Salvatore Venanzio e Luigi Vinaccia, già sul podio della precedente edizione.

Domani pomeriggio -sabato 19 marzo-, presso il Comune di Agerola, le verifiche tecniche e sportive pre-gara. Domenica 20 marzo alle ore 9,00 la manche di ricognizione e poi a seguire le ulteriori tre manche.

Al termine della gara, trascorsa un’ora dall’arrivo dell’ultima autovettura, si svolgerà la cerimonia di Premiazione presso il Belvedere Parco Corona di Agerola, dal quale si potrà ammirare la Costiera Sorrentina con i faraglioni di Capri in bella mostra e la Costiera Amalfitana

E’ possibile seguire l’organizzazione della Coppa Primavera in diretta Facebook sulle pagine “Automobile Club Salerno ACI” e “Mattiperlecorse” e attraverso l’Albo di Gara virtuale sull’App Sportity.

La Provincia di Salerno ha disposto la chiusura totale in data 20.03.2022 dalle ore 7:30 alle ore 18:30 della S.R 366 ricadente nel territorio del Comune di Furore, dal km 6+000 al km 11+000 ca, per la realizzazione "COPPA DELLA PRIMAVERA 2022”. Per far fronte a particolari esigenze della popolazione, anche in considerazione della chiusura causata dalla frana in località Bottara, l’Automobile Club Salerno, d'intesa con il Comune di Furore, ha deciso di consentire, in caso di necessità, il temporaneo transito controllato di alcune vetture al termine di ogni manche, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dal Direttore di Gara Antonio Cappelli.

Oltre ai Comuni di Furore e Agerola, che hanno offerto anche la più ampia disponibilità e un importante supporto all’organizzazione della manifestazione, hanno concesso il patrocinio alla manifestazione la Delegazione Regionale Coni Campania e l'Automobile Club Napoli. Determinante anche il sostegno della Sara Assicurazioni - la compagnia assicuratrice dell’Automobile Club d’Italia, di Alicost - la compagnia di collegamenti marittimi tra il Golfo di Salerno e la costa del Cilento, Napoli e le isole di Capri, Ischia ed Eolie, di Piccadilly Costa d’Amalfi per la progettazione e creazione di ceramiche di alta qualità, dell'Hotel Ristorante L'Incanto Furore Amalfi Coast.

Esprimono particolare soddisfazione il Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi e il Direttore ACI Giovanni Caturano, per l'organizzazione della manifestazione, dopo l'interruzione dovuta alla pandemia, e per un numero di iscritti non ai massimi della storia ma comunque soddisfacente, considerando il periodo di restrizioni sanitarie da Covid19 che stiamo attraversando, il cambio recente delle norme tecniche da parte della federazione sportiva, nonché le difficoltà economiche e le incertezze che il Paese sta vivendo.

Tutte le informazioni di dettaglio sono presenti sul sito www.salerno.aci.it e sulla pagina Facebook “Coppa della Primavera” e “Automobile Club Salerno ACI”.