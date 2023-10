Unisa, dibattito "Transizione ecologica e digitale: percezioni e visioni per un futuro sostenibile" Credits Foto sumanley • lunedì 28 marzo 2022 Comunicato Stampa Il CDE dell'Università degli Studi di Salerno e il CDE dell'Università degli Studi del Molise, entrambi hub per la CoFoE, in collaborazione con il Centro Bibliotecario di Ateneo e l'Osservatorio Giovani OCPG - Policom Unisa , lo Europe Direct Molise, anch'esso hub per la CoFoE, e lo Europe Direct Salerno, organizzano l'evento-dibattito: "Transizione ecologica e digitale: percezioni e visioni per un futuro sostenibile", che si terrà online il 29 marzo 2022 alle 15.00. L'iniziativa rientra nel progetto Occupazione, ambiente e nuove tecnologie. Dialoghi in accademia tra istituzioni, operatori economici, società civile e associazioni studentesche promosso dalla Rete italiana dei Centri di Documentazione Europea ed è organizzata in seno alla Conferenza sul futuro dell'Europa e rientra nel Format #latuaparolaconta elaborato congiuntamente da Parlamento europeo, Commissione europea e Dipartimento per le Politiche Europee. Interlocutori sono i referenti istituzionali e i docenti dell'Università di Salerno e dell'Università del Molise, i rappresentanti del Parlamento Europeo, della Commissione Europea, del Dipartimento per le Politiche Europee, del Consiglio Nazionale Giovani, referenti di enti e associazioni nazionali e internazionali quali: Fondo Ambiente Italiano, Associazione Internazionale #DiCultHer, Europe Direct Salerno, Associazione giovanile NOUS, ATF-About The Future, Associazione Let's do It, Associazione Voglio un Mondo Pulito, Punto Impresa Digitale della CCIAA del Molise, Sensor ID, CittadinanzaAttiva Molise.