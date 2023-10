Filca-Cisl: il Segretario nazionale Ottavio De Luca nomina Peppe Marchesano Segretario provinciale di Salerno Credits Foto • giovedì 7 aprile 2022 di Tonino Luppino | Blog Il Segretario nazionale della Filca-Cisl Ottavio De Luca (seconda foto), reggente della Filca Cisl della Campania, ha nominato Giuseppe Marchesano (prima foto) nuovo responsabile della Filca-Cisl della provincia di Salerno! Marchesano, 52 anni, originario di Buccino, ha intrapreso la carriera edile da giovane. Dal 1992, è stato iscritto alla Filca-Cisl, sin da quando, alla sua prima esperienza, lavorava come operatore macchine sui cantieri ferroviari siciliani della Messina-Palermo e della Salerno-Reggio Calabria. Entra a far parte attivamente del sindacato nel 2003 e, da subito, come dirigente sindacale della Filca-Cisl di Salerno. Durante la sua esperienza al servizio dei lavoratori edili, ha sindacalmente rappresentato il Cilento e l'area a sud di Salerno. Peppe Marchesano, con costanza e dedizione, si è fatto promotore di numerose iniziative e battaglie sindacali sul territorio provinciale. La delegazione più attiva degli edili, confida nella nomina di Marchesano, al fine di individuare la risoluzione delle problematiche irrisolte, ed in particolare quelle relative alla salvaguardia della salute e della sicurezza nei cantieri! "Spero che la mia esperienza di lavoratore proveniente dal cantiere-osserva Marchesano - possa essere utile per dare un contributo maggiore al miglioramento delle condizioni di lavoro degli operai del comparto edile e soprattutto a tutti quei lavoratori del salernitano che, con piacere, continuano a confermare alla FILCA-CISL Salerno e alla mia squadra la loro fiducia"! "Ringrazio- aggiunge- il Segretario nazionale Ottavio de Luca per la fiducia che ha riposto in me nell'affidarmi un ruolo cosi importante”! BLOG di Tonino Luppino - La pagina corrente è autogestita