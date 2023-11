Caccia, realizzare un collegamento per il pagamento tramite PagoPA della tassa regionale Caccia, Pierro (Lega): “realizzare comunicazione telematica tra il sistema campaniacaccia.it PagoPA”. Credits Foto • venerdì 22 aprile 2022 Comunicato Stampa Napoli 22 aprile 2022 – “Dare seguito alla nota della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14.04.2022, con la quale si chiede di realizzare un collegamento telematico tra il sistema campaniacaccia.it e il sistema regionale PagoPA al fine di agevolare il pagamento della tassa regionale relativa all’attività di caccia. E’ una richiesta che trova ampio sostegno nella platea dei cacciatori che auspicano un esito favorevole in tempi brevi. Dobbiamo eliminare ogni tipo di problematica burocratica, oggi è il caso dei tanti appassionati dell’attività venatoria ma in futuro potrebbe parimenti interessare le utenze di altri uffici regionali”. Così il consigliere della Lega Attilio Pierro, componente della Commissione Caccia e Pesca a sostegno delle giuste rivendicazioni degli appassionati dell’attività venatoria in Campania.