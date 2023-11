Sicilia amara per il Santa Maria sconfitto a Licata 1 a 0 Decisiva la rete di Samake nel primo tempo Credits Foto • domenica 24 aprile 2022 Decisiva la rete di Samake nel primo tempo. Non basta un secondo tempo completamente nella metà campo siciliana per acciuffare il pari. Al 3’partono subito forte i padroni di casa con un colpo di testa pericoloso di Brunetti sugli sviluppi di calcio d’angolo. Dopo un quarto d’ora di gioco, i giallorossi sono costretti a fare a meno di Oviszach, sostituito per infortunio da Romano. Prima folata offensiva del Santa Maria al 34′ con Romano che sull’out di destra sguscia via e mette un pallone teso al centro senza, però, trovare nessun compagno. Due minuti più tardi, al 36′, Romano si mette in proprio e calcia debolmente verso la porta dal limite dell’area. Nel momento migliore degli ospiti arriva il vantaggio del Licata che al 38’segna con Samake: l’attaccante del Licata riceve e trova l’angolo basso alla destra di Grieco. Reazione cilentana con due fiammate nel finale del primo tempo di Konios e Romano che la difesa siciliana riesce a respingere. Ad inizio secondo tempo la squadra di mister Nicoletti si butta a capofitto nella metà campo avversaria e al 3′ diventa pericolosa con Romano che strozza troppo la conclusione. Al 13′ sempre Romano semina gli avversari servendo ottimamente Maggio che viene murato al momento di calciare. Neanche un giro di lancette e Coulibaly dalla distanza spedisce di poco alto sopra la traversa. Forcing continuo, al 23′ Tandara da lontano prova a sorprendere il portiere ma il tiro termina fuori. Il Licata prova ad uscire dalla morsa avversaria con un colpo di testa di Samake sbilenco al 25′. Capovolgimento di fronte, al 26′, Ventura approfitta di una respinta non efficace della difesa di casa e conclude sul fondo. Ancora Santa Maria, al 31′ Gabionetta, appena entrato, stacca di testa su calcio di punizione di Simonetti con il pallone che non trova la porta. Il Licata ad un passo dal raddoppio con il solito Samake, che al 33′ da buonissima posizione calcia male. Incredibile palla gol per i giallorossi al 35′ con Romano che, lanciato alla perfezione, si ritrova a tu per tu con il portiere ma spedisce alto. Punizione superba al 39′ di Gabionetta che colpisce una clamorosa traversa a portiere battuto.L’ultima occasione del match è sui piedi di Minacori che in pieno recupero non riesce a trovare la porta. Per i giallorossi la possibilità di riscattarsi mercoledì nel recupero contro il Troina. Il Tabellino Licata (3-5-2): Moschella; Calaiò, Brunetti, Orlando; Mazzamuto (44’st Rubino), Aprile, Currò, Candiano, Lanza (31’st Cappello); Samake (33’st Soure), Minacori. A disp: Truppo, Bertella, Caccetta, Pedalino, Saito. All.: Romani Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Grieco; Todisco, Campanella, Romanelli, Konios; Coulibaly (38’st Sare), Ventura (44’st De Mattia); Tandara (26′ st Gabionetta), Maggio, Oviszach (16’pt Romano). A disp: Stagkos, Morlando, Katsioulas, Gargiulo, Luscietti. All.: Nicoletti. Arbitro: Gabriele Totaro di Lecce (Perali-Vora) Reti: 38′ pt Samake Note: Ammoniti Konios, Campanella, Sare, Simonetti, Candiano. Angoli: 4 a 1. Recupero: 3′ pt e 4′ st