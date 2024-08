L'Amministrazione Comunale di Sacco e l'Associazione Sacchesi d'America rendono omaggio a Monsignore Carmine Troccoli

Nei giorni scorsi il Sindaco di Sacco, Franco Latempa, il Delegato ai rapporti con i sacchesi all’estero, Raimondo Tedesco e alcuni rappresentanti dell’Associazione Sacchesi d’America, hanno fatto visita a Monsignore Carmine Troccoli, ordinato sacerdote nel 1962 e Parroco di Sacco dal 1983, ora collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Per oltre cinquant’anni, egli è stato Rettore del Santuario Diocesano di Maria Santissima del Sacro Monte di Novi Velia e della Biblioteca Diocesana di Vallo della Lucania. Durante il suo rettorato, Monsignore Troccoli ha dimostrato passione, impegno, cura e devozione infaticabili alla guida di uno dei santuari tra i più importanti del culto mariano nella Regione Campania, luogo di preghiera che custodisce opere dall’immenso valore storico ed artistico e che ogni anno è meta di pellegrini provenienti non solo dalla Campania, ma anche dalle regioni vicine della Puglia, Basilicata e Calabria. Come Parroco della Chiesa di San Silvestro Papa a Sacco, è rimasto sempre vicino alla popolazione sacchese ed è sempre stato un riferimento sicuro e autorevole, anche quando, dalla primavera all’autunno, si spostava a Novi Velia; ha inoltre contribuito a salvaguardare e a custodire con cura il prezioso patrimonio artistico della Chiesa di Sacco.

“Con alcuni nostri concittadini residenti a New York, siamo stati in visita da Don Carmine per testimoniargli l'affetto e la gratitudine per l'attività pastorale che ha svolto per la nostra Comunità in oltre quarant'anni – dichiara il Sindaco Franco Latempa - È stato un momento intenso e molto emozionante. Ci ha accolti con la premura e l'attenzione di sempre, ricordando episodi e momenti della nostra Comunità, dando suggerimenti e chiedendo continuamente notizie di Sacco. Un grazie ai familiari per l'ospitalità e la bellissima accoglienza e un grazie grande ed affettuoso a don Carmine da parte di tutta la Comunità Sacchese”.

In nome di tutta la comunità sacchese e di quella residente a New York, sono state donate al parroco due targhe di riconoscimento per la devozione e l’impegno profusi durante la sua carriera ecclesiastica.