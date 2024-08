Premio Narrativa "Città del Tubenna" alla scrittrice Antonella Casaburi Il suo libro 'Mirari' esalta le bellezze del Cilento e l'importanza della Dieta Mediterranea Credits Foto • martedì 13 agosto 2024 Comunicato Stampa La XIX edizione della prestigiosa Rassegna d'Arte e Cultura "Città del Tubenna", svoltasi sabato 10 agosto 2024 nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale dell'Abbazia Benedettina Monte Tubenna, ha premiato stimati intellettuali impegnati nella promozione e nella valorizzazione dell'arte e della cultura. La rassegna promuove arte, cultura e valorizzazione del territorio, ed è organizzata dalla Pro Loco San Mango Piemonte, guidata da Nicola Vitolo. Alla Cerimonia di presentazione e premiazione, alla scrittrice cilentana Antonella Casaburi è stato conferito il Premio Narrativa "Città del Tubenna" XIX edizione con la seguente motivazione: "Antonella Casaburi, autrice di 'Mirari', ha preso a pretesto questo suo libro per inneggiare alle bellezze paradisiache del Cilento e all'importanza della Dieta Mediterranea, ma soprattutto, senza esplicitarlo, ha presentato una soluzione ai problemi che angosciano la nostra società e il mondo intero: la possibilità che attraverso il dialogosi giunga alla loro soluzione attraverso l'unità di intenti e di azione, nonostante la diversità degli interlocutori, le differenti visioni e competenze. La Casaburi in "Mirari" dà un'indicazione, senza manifestarne la pretesa, che tutto è ancora possibile e risolvibile". Docente, scrittrice, saggista e articolista, Antonella Casaburi ha conseguito la laurea con lode in Storia della Critica Letteraria Italiana presso l'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'. Il Premio Narrativa "Città del Tubenna" è l'ultimo, prestigioso riconoscimento ottenuto da 'Mirari', romanzo d'esordio che, presente nelle più importanti fiere internazionali del Libro, recensito dalla stampa nazionale e protagonista di un format su LA7, valorizza e promuove a livello internazionale le meraviglie del Cilento e l'importanza della Dieta Mediterranea.