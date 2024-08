Unci AgroAlimentare: allarme granchio blu Campania, la nostra proposta al commissario di governo Credits Foto • mercoledì 14 agosto 2024 Comunicato Stampa “Anche in Campania l'emergenza granchio blu ha raggiunto livelli allarmanti, ma siamo pronti a mettere in campo un programma di ricerca, che invieremo al commissario straordinario di governo”. Così Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale dell'Unci AgroAlimentare. “La specie marina aliena – prosegue il numero uno dell'associazione di settore del mondo cooperativistico –, originaria dell'Oceano Atlantico, sta producendo notevoli danni alle attività di pesca, oltre che agli allevamenti di molluschi, infestando le acque e mettendo a rischio la biodiversità, a causa della sua voracità e prolificità, che ormai ne hanno consentito la diffusione in gran parte del mar Mediterraneo, occupando diversi areali italiani, con una distribuzione eterogenea, provocando una profonda alterazione delle caratteristiche dell'ecosistema e significativi squilibri. In Campania, grazie all'attenzione dimostrata dalla Regione e alla sensibilità dell'assessore all'Agricoltura, Nicola Caputo, rispetto alle questioni inerenti la filiera ittica e ai problemi della pesca, siamo riusciti sempre ad affrontare e gestire le priorità e a guardare in avanti. Siamo convinti, quindi, che anche questa volta attraverso una collaborazione tra i soggetti istituzionali e la categoria sia possibile superare le difficoltà. Da parte nostra, abbiamo elaborato un'idea progettuale, su basi scientifiche, per salvaguardare la biodiversità marina e creare nuove opportunità commerciali per la filiera ittica e per l'industria di trasformazione alimentare. La missione è trasformare l'emergenza in risorsa: attraverso una gestione mirata e scientifica delle criticità, quindi, si intende predisporre una strategia di intervento tesa alla salvaguardia della biodiversità e alla tutela delle attività della pesca, della venericoltura e quelle ad esse connesse. Una sfida che richiede un impegno costante e l'utilizzo di metodologie standardizzate e condivise, in modo da essere ripetibili e confrontabili nel tempo. Per questa ragione, abbiamo definito, sulla base di relazioni consolidate nel tempo e sulla scorta di esperienze positive costruite sul campo, un programma di ricerca, con le autorevoli partecipazioni di Università di Ferrara, Università di Napoli Federico II – Caisial di Napoli, Ispa-Cnr di Foggia, Ispra - Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, che sottoporremo al commissario straordinario di governo per l'emergenza granchio blu, il prefetto Enrico Caterino, per l'approvazione e l'attuazione”. “Soltanto attraverso una strategia – conclude Scognamiglio – complessiva e specifica, allo stesso tempo, è possibile gestire l'emergenza granchio blu e trasformarla in una opportunità economica, con uno studio e un monitoraggio accurato, con l'analisi delle potenzialità di mercato e organizzando una rete che realmente sia in grado di portare sulle tavole degli italiani, e non solo, il prelibato crostaceo che oggi sta mettendo a dura prova il settore ittico”.