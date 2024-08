Torna lo slalom "Coppa Città di Montesano sulla Marcellana" Credits Foto ph Federico • venerdì 16 agosto 2024 Comunicato Stampa Montesano sulla Marcellana (SA), 16 agosto 2024 - Lo slalom “Coppa Città di Montesano sulla Marcellana” sta per tornare, sempre più in grande, sulle strade del comune più orientale della Campania, dominato dai due campanili dell’imponente chiesa neogotica di Sant’Anna che segnano e custodiscono il tempo, il primo con una meridiana, il secondo con il grande orologio, e che dall’alto, sabato 24 e domenica 25 agosto, strizzeranno l’occhio alle vetture in gara, in sincronia con le postazioni dei rilevamenti cronometrici della corsa. L’appuntamento motoristico organizzato da Basilicata Motorsport con il patrocinio del Comune di Montesano S.M. e della Provincia di Salerno, si presenta ai concorrenti con diverse validità del calendario ACI Sport: il Trofeo Centro Sud ACI Sport, la Coppa 3^ zona (Lazio, Molise, Campania) e da quest’anno anche il Trofeo Bicilindriche, ed infine sarà tappa del 21° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata). La gara si svolgerà lungo un percorso di 3900 metri ricavato sulla provinciale 103, dalla frazione di Arenabianca all’abitato di Montesano S.M. e richiamerà piloti provenienti dal centro e sud Italia. Il dominatore delle due passate edizioni è stato il lucano Carmelo Coviello che, al volante della sua Osella PA21 Viktor Suzuki, si è imposto nel confronto serrato con il frusinate Adriano Ricci, su Formula Gloria, e con il lucerino Domenico Palumbo, a bordo di una Radical SR4 Suzuki. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e possono essere effettuate nell’area dedicata del sito della federazione, entro le ore 24 di mercoledì 21 agosto. Alla competizione sono ammesse le vetture appartenenti ai diversi gruppi e classi previste dal regolamento ACI Sport, come le vetture sport prototipi, monoposto e formule, Kart Cross, oltre alle comuni vetture turismo appartenenti ai gruppi E1 Italia, Speciale Slalom, bicilindriche, gruppi A ed N, oltre alle vetture strettamente di serie che concorreranno nei gruppi Racing Start e Racing Start Plus, e quelle appartenenti alle HST (auto storiche). Il programma della gara prevede nella giornata di sabato 24 agosto le operazioni di verifica sportiva e tecnica dei partecipanti ed entrerà nel vivo domenica 25 alle 9.30, con la ricognizione ufficiale del tracciato, seguita dalle tre manche a punti. La SP 103 sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 7.30 sino al termine della corsa. La premiazione è prevista intorno alle ore 17 in piazza Santa Barbara a Montesano sulla Marcellana (SA). Per informazioni: www.basilicatamotsport.com