Castellabate, mostra personale di ATHOS FACCINCANI a Villa Matarazzo

Con il Patrocinio del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, da sabato 24 Agosto a domenica 8 Settembre il Maestro Athos Faccincani espone presso le Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, ormai vero e proprio salotto della cultura per i numerosi e prestigiosi eventi che ivi si realizzano. Athos Faccincani, celebre per le sue opere che catturano la maestosità e la serenità della natura, presenterà una serie di nuovi dipinti che celebrano la bellezza del paesaggio italiano. Conosciuto per il suo uso vibrante dei colori e per la capacità di trasmettere la luce e l'energia della natura attraverso la tela, Faccincani invita gli spettatori a un viaggio emozionale attraverso i suoi lavori. La mostra offre una panoramica delle ultime creazioni del maestro, dove le colline, i campi fioriti, i mari scintillanti e i cieli infiniti sono protagonisti assoluti. Ogni quadro rappresenta un angolo di paradiso, un invito a riscoprire la pace e la bellezza del nostro mondo. Athos Faccincani ha esposto le sue opere in prestigiose gallerie e musei internazionali, ricevendo numerosi riconoscimenti per il suo contributo all'arte contemporanea. La sua capacità di evocare emozioni profonde attraverso paesaggi luminosi e vivaci ha conquistato il cuore di appassionati d'arte in tutto il mondo. Nativo di Peschiera del Garda, negli anni '70, dopo aver terminato gli studi fra Venezia e la Lombardia, l'artista si dedica con entusiasmo all'equitazione ed alla pratica della pittura. Partecipa al clima di impegno civile di quegli anni e l'impatto con la realtà sociale e i suoi problemi, il contatto con il mondo delle carceri, degli emarginati e della malavita, lo rendono un sostenitore di chi non ha voce. Così le sue tele, concentrate sull'enigma del sentimento umano con i suoi drammi e le sue contraddizioni, assumono colori melanconici e sofferti nel rappresentare figure intensamente espressive. Da questa ricerca nasce il ciclo di dipinti sulla "Follia delle attese" e sulla Resistenza. Nel 1980, dopo una rigenerazione interiore, Faccincani si rivolge alla natura che ama nella sua totalità e che diventa il suo modello. Muta atteggiamento esistenziale e stilistico e crea immagini di chiara derivazione impressionista, dai colori puri e accesi, dove la luce e il sole, testimoniando gioia e serenità, concorrono al recupero dei valori interiori. Conosciuto e amato ormai anche oltreoceano, tra le sue ultime mostre citiamo quella tenutasi presso la Hyatt Gallery di Tokyo, la partecipazione all'Art Manege di Mosca, la personale a Madrid e nel Principato di Monaco. Innumerevoli anche i premi dei quali è stato insignito durante la sua quarantennale carriera, fra gli ultimi a Roma, come Personalità Europea 2008, ad Ischia il premio Ischia Friends 2010, a Napoli il Premio Albatros ed il Leone d'Argento al Narnia Festival nel 2020. Orario apertura: da lunedì a venerdì 17:00-23:00 sabato e domenica 10:00-13:00 e 17:00-23:00 INGRESSO LIBERO