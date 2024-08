Santa Marina nella graduatoria della Regione per gli scuolabus ecologici Credits Foto quinewsfirenze.it • mercoledì 21 agosto 2024 Comunicato Stampa Anche il comune di Santa Marina è risultato nella graduatoria dei beneficiari per garantire l’assegnazione di pulmini ecologici, necessari a migliorare i servizi nel campo dell’istruzione. La Regione ha infatti approvato la graduatoria e i Comuni in essa inseriti potranno essere finanziati, ai sensi degli artt. 7 e 8 dell’Avviso pubblico approvato con DD n. 89 del 14/02/2024. Obiettivo specifico dell’azione è quello di "aumentare gli standard di sostenibilità ambientale, comfort e sicurezza dei viaggiatori e potenziare l'offerta del trasporto pubblico extraurbano". “Sono felice per questo nuovo importante risultato -ha dichiarato il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- Con l’Amministrazione comunale tutta abbiamo subito deciso di aderire al bando della Regione, rivolto ai comuni con meno di 15 mila abitanti, e ci siamo attivati per potenziare il servizio scuolabus, il nostro intento da sempre è quello di pensare alla sicurezza dei cittadini, in questo caso abbiamo pensato alle nuove generazioni, che sono il nostro futuro, e abbiamo cercato di offrire un servizio migliore. Siamo felici di essere stati inseriti nella graduatoria approvata dalla Regione, ringrazio tutta la mia squadra per l’impegno ed il lavoro che ci ha portato a questo risultato”. La Regione Campania ha effettuato la programmazione delle risorse pari ad 10 Milioni di euro, a valere sul PR FESR 2021/2027, RSO3.2 – Azione 3.2.1, per l’acquisto di mezzi da destinare al servizio di Scuolabus. La Regione ha stabilito di programmare ulteriori risorse pari a 15 Milioni di euro, a valere sul POR FESR 2021-2027, RSO3.2 ad integrazione di quelle già stanziate con la precedente DGR n. 457 del 26/07/2023. (foto generica dal web, quinewsfirenze.it)