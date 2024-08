PITTI PIZZA & FRIENDS SALERNO: ECCO GLI OSPITI Al Piazzale della Stazione Marittima martedì 27 agosto start con Sannino, Maninni, Benji e Fede Credits Foto • mercoledì 21 agosto 2024 Al Piazzale della Stazione Marittima di Salerno la musica italiana più bella accompagna l’edizione 2024 del Pitti Pizza & Friends, in programma da martedì 27 agosto a domenica 1 settembre. Sul palco un vero e proprio jukebox con le hit del momento, quelle che hanno fatto da colonna sonora a questa calda estate. Ecco svelati gli artisti che, in una location incantevole, porta di accesso ai tanti turisti che affollano la città, coloreranno l’evento che unisce gastronomia e spettacolo. Martedì 27 agosto l’apertura spetta a Andrea Sannino, Maninni e Benji e Fede. Si parte con l’abbraccio di Sannino, reduce dal successo di Mare Fuori il Musical, pronto a regalare alla piazza un viaggio musicale intenso, capace di toccare le corde dell'anima, grazie alla sua voce calda e appassionata. Poi Maninni: dopo la fortunata esperienza sanremese e la sua “Spettacolare”, è in rotazione con il nuovo singolo, già tormentone Amore Gourmet. Infine il palco sarà tutto per Benji e Fede: i due, che si erano separati nel 2020, dopo aver ottenuto nella loro carriera 17 dischi di platino e 9 d'oro, 1 milione di streaming complessivi e milioni di visualizzazioni su YouTube, hanno deciso di tornare professionalmente insieme e oggi sono sulla cresta dell’onda con Musica Animale. Il giorno successivo, mercoledì 28, toccherà a Ste, la cantautrice nigeriano-napoletana che ha spopolato sui social con il brano «Red», Il Tre, tra i cantanti rapper più in voga del momento tra i giovani, e Ermal Meta, artista che non ha bisogno di presentazioni, fuori con il nuovo album “Buona fortuna”, trainato dal singolo “Mediterraneo”. Si procede giovedì 29 con un altro trittico d’eccezione: Isotta, cantautrice toscana particolarmente carismatica e in classifica con la sua Al di là della felicità, sound elettronico, contemporaneo ma che strizza l’occhio all’indie e alla musica cantautoriale. Poi Noemi, tornata sulla scena con un brano davvero speciale: "Non ho bisogno di te",scritto e prodotto dall'artista con Drast e Golden Years. E ancora: Settembre, rivelazione di X Factor 2023. Infine Sal da Vinci, pronto a cantare live anche a Salerno la sua “Rossetto e caffè”, il brano che lo ha reso virale su Tik Tok. Venerdì 30 toccherà a Mida, uno dei talenti dell’ultima edizione di Amici. Dopo il successo di Rossofuoco, che ha raccolto oltre 36 milioni di stream su Spotify e ottenuto il disco di platino, e Que Pasa, oggi festeggia il successo di “Bacio di Giuda”, il singolo con AVA e Villabanks. A seguire Samurai Jay, classe 1998, uno degli artisti più significativi della nuova generazione nonché vera e propria stella di punta della nuova scena hip hop partenopea made in sud, ha iniziato a farsi notare in modo rilevante nel mondo urban con “Promessa III”, brano incluso nel suo primo Ep uscito nel 2018. Infine Aka7Even, in rotazione con il nuovo singolo “Notte fonda”. Sabato 31 è la volta di Holden, anche lui talento recente uscito dalla scuola di Maria De Filippi, anche lui in cima alle classifiche con tutti i brani contenuti nell’album Joseph, “Solo stanotte” in primis. A staffetta, un’altra giovane scoperta dell’ultima edizione di Amici, Lil Jolie, cantautrice classe 2000 che scalda l’estate con la sua “Kiss me”. Chiude il cerchio Fred De Palma, uno dei pochi artisti in Italia a vantare importanti collaborazioni internazionali, come quelle con la popstar brasiliana Anitta, con Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena, grazie alle quali è riuscito a conquistare un posto importante sia nel mercato musicale italiano sia in quello internazionale, che sta spopolando con la sua “Passione”. Chiusura in grande stile domenica 1 settembre con un gradito ritorno. Dopo essere già stato sul palco della Festa della Pizza l’anno scorso torna Ciccio Merolla, musicista napoletano tra i più gettonati del panorama italiano e ancora virale con la sua hit “Malatìa”. Poi Ditonellapiaga, cantautrice e musicista dallo stile innovativo e camaleontico e apprezzatissima per il suo ultimo brano “Latitante”. E BigMama, rapper e cantautrice italiana che spacca le classifiche tra “Cento occhi” e “Mezzo Rotto” in coppia con Alessandra Amoroso. E mentre le pizzerie storiche della Campania si preparano a scendere in campo, se la più bella musica italiana “spetta” a Radio Kiss Kiss, alla conduzione dell’area spettacolo torna Pippo Pelo, salernitano istrionico, presentatore di fama nazionale. Accanto a lui Antonella Fiordelisi, Adriana Petro e Marco e Raf. Diretta su Radio Kiss Kiss tutte le sere, dalle 21, con Stefano Piccirillo. In questi giorni il patron Maurizio Falcone ha nominato anche il Consulente Scientifico dell'organizzazione del Pitti Pizza & Friends Salerno: sarà il Dott. Domenico Della Porta, Presidente OSMOA, Osservatorio Malattie Occupazionali e Ambientali Università degli Studi di Salerno, ad offrire supporto, competenza e supervisione all’iniziativa. Il Pitti Pizza & Friends, ideato da Maurizio Falcone, è organizzato dall’Associazione Alimenta, presieduta dallo stesso Falcone e Alfonso Aufiero vicepresidente, con Effe Emme Eventi e realizzato con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, ONMIC, HUMANITAS, AiC Campania e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale. Media Partner: Radio Kiss Kiss e Santoro Creative Hub. Main Sponsor: Molini Pizzuti, Annalisa, La Contadina, Coca Cola, Peroni Nastro Azzurro, Forni Artistica Mediterranea, Humankey, Pantaleone, Babà Napoli, Finocchietto Esagerato Monna Anna. Partner Tecnici: I Casola Parrucchieri, I-Move Smartmobility, Dacam Engineering.