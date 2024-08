Il fascino del corteo e dello sbarco di Pisacane. In migliaia a Sapri per la rievocazione Credits Foto • mercoledì 28 agosto 2024 "Un evento che regala sempre grandi emozioni”. E’ il sentimento vissuto nella città della Spigolatrice per la rievocazione dello sbarco di Carlo Pisacane e il corteo storico per le vie della città. Dal pomeriggio le strade di Sapri si sono animate con il suggestivo corteo che ha visto la partecipazione di 300 figuranti, accompagnati dagli sbandieratori, i trombonieri e i musici metelliani, seguiti dal corteo storico dei Trecento della Città di Sapri. A questi si sono uniti l’Associazione Tamburi di Montecerviero, i Pistonieri Archibugieri Santa Maria del Rovo di Cava de' Tirreni e i Cavalieri della Pergamena Bianca di Cava de' Tirreni che hanno anche eseguito la giostra equestre sul lungomare cittadino. La serata è proseguita con lo spettacolo teatrale “Carlo Pisacane… per la mia Patria bella!” sulla spiaggia della splendida baia di Sapri. La compagnia Artisti Cilentani ha regalato al pubblico un’intensa rappresentazione diretta da Alina Di Polito, con testi curati da Simona La Porta e Alina Di Polito, e musiche composte da Raffaele Cardone, sotto la direzione musicale del Maestro Mauro Navarra. Una delle novità di quest'anno è stata la presentazione del brano inedito “La Spigolatrice di Sapri”, scritto appositamente per l’occasione. Attraverso le interpretazioni degli attori, tra cui Paolo Puglia nel ruolo di Carlo Pisacane e la partecipazione di artisti come Domenico Zampelli, Simona La Porta, Rosita Celenta, e Giovanna Navarra, il pubblico ha potuto rivivere i momenti salienti dello sbarco e la drammatica fine dei 300 giovani, narrata dagli occhi del fidato luogotenente Nicotera e dei suoi compagni. L'evento, così come l'intera manifestazione del Pisacane 2024, è stato organizzato dal Comune di Sapri, Assessorato al Turismo, allo Spettacolo e alla Cultura, con la direzione artistica e organizzativa di Matteo Martino. «È sempre un grande orgoglio per noi vedere come il corteo storico e la rievocazione dello sbarco di Carlo Pisacane riescano a coinvolgere e unire la nostra comunità, oltre a richiamare tanti visitatori», ha dichiarato l’amministrazione comunale di Sapri.