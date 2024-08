Weekend ancora di piena estate con notti tropicali e massime fino a 39°C Bollente inizio di settembre con l’anticiclone africano Caronte.



Credits Foto ilfriuli.it • giovedì 29 agosto 2024 Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo.it, conferma il rinforzo del promontorio di alta pressione subtropicale nei prossimi giorni, con un’espansione verso nord-est, fino a lambire Polonia e Russia. La nuova espansione di Caronte porterà in Italia un ulteriore aumento delle temperature minime e massime: si avranno ancora notti tropicali (minime sopra i 20°C) e massime fino a 38-39°C, come se l’Estate non fosse agli sgoccioli. Anzi, l’inizio di settembre regalerà un caldo molto afoso e picchi di 34-35°C anche in Pianura Padana, seppur alternati a qualche rovescio. Capitolo temporali: i rovesci saranno ancora possibili a causa dell’elevato caldo e dell’altissima umidità dell’aria; un altro ingrediente favorevole allo sviluppo dei temporali sarà la temperatura del mare, quasi 30°C. Tutto il calore intrappolato nel Mediterraneo fungerà, infatti, da carburante per questi fenomeni convettivi (tuoni e fulmini) anche in zone distanti dalle coste. Nelle prossime ore avremo dunque ancora dei temporali forti, specie sulla dorsale appenninica centro-meridionale e tra Calabria e Sicilia. Al Nord il tempo sarà soleggiato e caldo con 35°C specie in Emilia Romagna, Friuli e Veneto; al Centro-Sud toccheremo anche i 37°C, specie in Sardegna e tra Toscana e Lazio. Il weekend sarà più soleggiato, anche se fino a venerdì avremo degli strascichi instabili tra Calabria e Sicilia. Tra l'ultimo giorno di agosto e il primo giorno di settembre vivremo un altro weekend di piena Estate con tanto sole ovunque e un caldo anomalo, una canicola che purtroppo non ci sorprende più: sono 2 mesi pieni che l’anticiclone africano Caronte ‘possiede’ la nostra bella Italia senza lasciarci respirare un attimo; e, al momento, l’eventuale crollo di Caronte non è previsto neanche nei prossimi 7-8 giorni. La vera fine del caldo africano viene rimandata sempre più avanti nel tempo... NEL DETTAGLIO Giovedì 29. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: qualche rovescio tra Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: temporali su Appennini e zone vicine. Venerdì 30. Al Nord: sole e molto caldo. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: qualche pioggia in Calabria, più sole altrove. Sabato 31. Al Nord: sole e molto caldo. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: soleggiato e molto caldo. Tendenza: sempre più sole e sempre più caldo con Caronte.